Arda Turan: Bir kadının beni beğenmesine gerek yok, benim beğenmem yeter

Türk futbol tarihinin en başarılı isimlerinden olan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde kalan Atletico Madrid'li Arda Turan, GQ’ya konuştu. "Bir kadının beni beğenmesine gerek yok" diyen Arda, "Ben bir kadını beğeneyim yeter. Kadınlar güçlü, başarılı, korumacı erkeği severler. Bunların hepsi bende var" dedi

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

“İnsanlar dışarıda hep gülen, hep sempatik Arda’yı görüyor. Ben aslında kendi hayatımda çok sert, çok aksi bir adamımdır. Hayata ilişkin kaygılarım vardır. Öyle vur patlasın, çal oynasın bir adam değilim. Oysa beni sabahtan akşama kadar gülen, dünya umurunda olmayan bir adam zannediyorlar. Ama artık insanlarla arama belli bir mesafe, belli bir perde koymam gerekr. Yoksa anlaşılamıyorsun.”

İşte de özel hayatında da kalbinden geçeni yaptığını ve yaşadığını sözlerine ekleyen Turan, “Benim hayatımda hesap, kitap, matematik olmaz. Kalbimden geçeni yaşarım. İşi de, aşkı da hesaplayarak yaşamadım hiç. Ben kazanmaya oynamam, mutlu olmaya oynarım. Bu yüzden hiç sahte olmadım. Olamam da zaten” dedi.

Kadınlar, özgüven ve aşk konusunda ise şunları söyledi yıldız futbolcu: “Bizim çocuklar hep makara yapar benle; işte yakışıklı değilsin, fiziğin düzgün değil. Evet, bir kadının beni beğenmesine gerek yok. Beğenmezler de zaten ama ben bir kadını beğeneyim yeter. Kadınlar güçlü, başarılı, korumacı erkeği severler. Bunların hepsi bende var. Üstüne bir de kendimi beğendirmek için niye çaba sarf edeyim? Ben beğeniyorsam tamamdır. Zaten bir insanın oturacağı evle, evleneceği insan bir yerde beklermiş. Bunlar planla olacak şeyler değil. Aşk, sevgi planla, hesapla olsaydı bu kadar güzel olmazdı zaten. Sevdiklerim için her şeyi yapan, sınırı olmayan bir adamım. Allah bana güç versin yeter ki.”