T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan, Beşiktaş'la görüşüyor iddiası

Beşiktaş’ın Arda’nın 6 aylık maaşını Barcelona’ya ödeteceği iddia edildi

16 Aralık 2017 12:41

Beşiktaş kulislerinde, Arda Turan’ın sezon sonuna kadar kiralanacağı konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun ailesinin de Galatasaray’a kırgınlıkları nedeniyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

Sözcü Skor’dan Ali Aydın’ın haberine göre, ‘’ İspanyol basınında kısa süre önce yer bulan “Arda Turan, Beşiktaş ile görüşüyor” iddiaları, Başkan Fikret Orman'a sorulduğunda “Kesinlikle yok” yanıtı gelmişti. Fakat siyah-beyazlı kulübün kulislerinde farklı bir iddia dillendiriliyor.

Buna göre Beşiktaş, Arda'nın durumunu uzun süredir yakından takip ediyor. Barcelona'da adeta sürgün hayatı yaşayan yıldız futbolcuyla gizliden gizliye ilgileniliyor.  Milli yıldızın, yeniden forma giymek istediği Galatasaray'ın kendisine kapıları kapatması sonrası siyah-beyazlıları gündemine aldığı belirtiliyor.

Beşiktaş, kiralık formülü üzerinde çalışıyor. Buna göre 29 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına renklerine bağlayıp form tutmasını sağlayacak siyah-beyazlılar, sezon sonunda ise kulübe çok yakın olan menajer Ahmet Bulut'un da yardımıyla bonservisinin alınacağı bir formüle Barça'yı ikna edecek.

Arda'nın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve ligde büyük katkı alacağını düşünüyor.

Arda Turan'ın yakın çevresinde de bu konunun konuşulduğu iddiaları gündemde. Özellikle milli yıldızın ailesi Beşiktaş ismine hiç de soğuk değil. Galatasaray'ın Arda'ya, milli takımı bırakma aşamasına geldiği süreçte yeterli desteği vermediği düşünülüyor.

Ayrıca son dönemde taraftarın olumsuz yöndeki yorumları ışığında Arda Turan'ın, Galatasaray'da mutlu olamayacağı, kendini futbola veremeyeceği endişesi de ibreyi Beşiktaş'a çeviriyor.

ETİKETLER

Arda TuranBarcelonaBonservisTransferBeşiktaşİddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24