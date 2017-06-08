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"Arda Turan, Barcelona'yı öğrenci evine çevirdi; arabesk şarkı açıp arabasıyla sokaklarda turluyor!"

"Yıllar önce kebap özlediği için futbol oynayamayan Torinolu Şaban’ı niye eleştirdik?

08 Haziran 2017 12:09

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Barcelonalı futbolcu Arda Turan ile ilgili olarak "Arabesk şarkı açıp Barcelona sokaklarında arabasıyla turluyor, etrafındaki yancılarıyla tavla oynayıp evinin havuzuna atlıyor" dedi. Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür ile ilgili olarak "Biz yıllar önce lahmacun, kebap özlediği için futbol oynayamayan Torinolu Şaban’ı niye eleştirdik öyleyse?" ifadesini kullanan Semercioğlu, "Arda daha beter çıktı.
Madrid’de bu kadar değildi, Barcelona’yı öğrenci evine çevirdi" görüşünü dile getirdi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Pique, Harvard’da master’da Arda, gazeteciyle kavgada" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arda için başından beri aynı şeyi söylüyorum; “Sen Pique’nin, Iniesta’nın takım arkadaşısın. Bunun bilincine var ve Barcelona’yı öyle yaşa, öyle solu” diye.
Ama neredeee...
Pique, Shakira’yla evliyken, bizimki “Kısmetse Olur” kızlarının peşinde koşuyor, 500 kişiye DM’den yürüyor!
Arabesk şarkı açıp Barcelona sokaklarında arabasıyla turluyor, etrafındaki yancılarıyla tavla oynayıp evinin havuzuna atlıyor.
Biz yıllar önce lahmacun, kebap özlediği için futbol oynayamayan Torinolu Şaban’ı niye eleştirdik öyleyse?

Arda daha beter çıktı!
Madrid’de bu kadar değildi, Barcelona’yı öğrenci evine çevirdi.
İşte buyurun Arda’nın takım arkadaşı Pique...
İleride Barcelona kulübü başkanı olmayı hedeflediğini açıkça söyleyen Pique, Harvard’da master yapıyor.
Liglerin tatil olmasıyla birlikte soluğu Amerika’da aldı ve Harvard Üniversitesi’nde medya, spor ve eğlence üzerine işletme master’ı yapıyor.
Dersleri olduğu için Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye bile gidemedi.
Pique Harvard’da master’da, bizimki kabadayılık peşinde...
Ne yazık ki hayaller Barcelona, gerçekler Bayrampaşa...

Pique, Harvard’da master’da Arda, gazeteciyle kavgada

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BarcelonaArda TuranTorinolu ŞabanHakan Şükür

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