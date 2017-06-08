"Arda Turan, Barcelona'yı öğrenci evine çevirdi; arabesk şarkı açıp arabasıyla sokaklarda turluyor!"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Barcelonalı futbolcu Arda Turan ile ilgili olarak "Arabesk şarkı açıp Barcelona sokaklarında arabasıyla turluyor, etrafındaki yancılarıyla tavla oynayıp evinin havuzuna atlıyor" dedi. Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür ile ilgili olarak "Biz yıllar önce lahmacun, kebap özlediği için futbol oynayamayan Torinolu Şaban’ı niye eleştirdik öyleyse?" ifadesini kullanan Semercioğlu, "Arda daha beter çıktı.

Madrid’de bu kadar değildi, Barcelona’yı öğrenci evine çevirdi" görüşünü dile getirdi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Pique, Harvard’da master’da Arda, gazeteciyle kavgada" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arda için başından beri aynı şeyi söylüyorum; “Sen Pique’nin, Iniesta’nın takım arkadaşısın. Bunun bilincine var ve Barcelona’yı öyle yaşa, öyle solu” diye.

Ama neredeee...

Pique, Shakira’yla evliyken, bizimki “Kısmetse Olur” kızlarının peşinde koşuyor, 500 kişiye DM’den yürüyor!

Arabesk şarkı açıp Barcelona sokaklarında arabasıyla turluyor, etrafındaki yancılarıyla tavla oynayıp evinin havuzuna atlıyor.

Biz yıllar önce lahmacun, kebap özlediği için futbol oynayamayan Torinolu Şaban’ı niye eleştirdik öyleyse?