Arda Turan Barcelona'daki ilk sakatlığını yaşadı

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 41 milyon euro gibi rekor bir rakama transfer olan milli futbolcu Arda Turan yeni takımı ile ilk sakatlığını yaşadı.

Mehmet Çiftçi'nin DHA'da yer alan haberine göre, Arda Turan'ın dünkü idmanı terk ederek salonda çalışmalara başladığı öğrenildi. Arda'nın sağ ayağına aldığı bir darbe nedeni ile rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Fizyoterapistler eşliğinde hotelde çalışan Arda'nın sakatlığının önemli olmadığı ancak bir süre tedavisinin özel olarak devam edeceği açıklandı.



İspanyol Marca gazetesi " Arda'nın ilk sakatlığı" başlığı ile yayınladığı haberinde Türk oyuncunun sağ ayağında baş gösteren ağrılar nedeni ile idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Gazete ayrıca bu futbolcunun rahatsızlığının daha önceden kaynaklandığını hatırlattı. Sport gazetesi ise, Arda'nın sezona sakatlanarak başladığına işaret ederek Barcelona'nın bu oyuncuyu Ocak ayına kadar oynatamamasının bir şans olduğunu belirtti.