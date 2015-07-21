T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan Barcelona'daki ilk sakatlığını yaşadı

Arda antrenmanda sakatlandı, çalışmalarına salonda devam ediyor

21 Temmuz 2015 20:28

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 41 milyon euro gibi rekor bir rakama transfer olan milli futbolcu Arda Turan yeni takımı ile ilk sakatlığını yaşadı.

Mehmet Çiftçi'nin DHA'da yer alan haberine göre, Arda Turan'ın dünkü idmanı terk ederek salonda çalışmalara başladığı öğrenildi. Arda'nın sağ ayağına aldığı bir darbe nedeni ile rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Fizyoterapistler eşliğinde hotelde çalışan Arda'nın sakatlığının önemli olmadığı ancak bir süre tedavisinin özel olarak devam edeceği açıklandı.

İspanyol Marca gazetesi " Arda'nın ilk sakatlığı" başlığı ile yayınladığı haberinde Türk oyuncunun sağ ayağında baş gösteren ağrılar nedeni ile idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Gazete ayrıca bu futbolcunun rahatsızlığının daha önceden kaynaklandığını hatırlattı. Sport gazetesi ise, Arda'nın sezona sakatlanarak başladığına işaret ederek Barcelona'nın bu oyuncuyu Ocak ayına kadar oynatamamasının bir şans olduğunu belirtti.

ETİKETLER

arda turanbarcelonailk sakatlık

İlgili Haberler

FIFA, Arda Turan'ın hazırlık maçlarında da forma giymesini yasakladı

Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle resmi maçlarda Ocak ayına kadar forma giyemeyecek Arda Turan için FIFA, hazırlık maçlarını da yasakladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24