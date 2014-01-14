Arda Turan: Barcelona seviyesine ulaşabileceğimizi söylediğimde bana gülmüşlerdi

Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan, Atletico'ya ilk geldiğinde çok çalışarak Barcelona ve Real Madrid'in seviyesine ulaşabileceklerini söylediğini ve kendisine güldüklerini belirten Arda, şu anda bunu başardıklarını ifade etti.

'Barcelona, Real Madrid ve Bayern seviyesinde bir takımız'

Atletico Madrid’in şu anda Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımların seviyesinde olduğunu belirten Arda, “Artık Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih seviyesinde bir takımız. NTV'ye konuışan Turan, sadece farklı bir stilde oynuyoruz. Topu daha çok rakibe bırakan, topun daha fazla arkasına geçen bir ekibiz. Maçta da çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ben de iyi oynadım, ama kazanamadık Barcelona karşısında. 0-0 bitti maç. Bir an önce toparlanıp bir sonraki maça konsantre olmaya çalışıyoruz” dedi.

'Benim amacım ülkemi temsil etmek'

Türkiye’deki herkesin Atletico Madridli olduğunu görmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden yıldız futbolcu, “Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu değil herkesin Atletico Madrid formasını giyip bana mesajlar atması, maçtan önce başarılar dilemesi, benim için önemli bir şey. Buraya gelirken de söylemiştim. ‘Ben buraya ülkemi temsil etmek için geldim.’ Hayallerimin peşinden koşuyorum, bunu da başarabildiysem ne mutlu” şeklinde konuştu.

Futbol kariyerine Atletico Madrid’de devam etmek istediğinin altını çizen Arda, “Ben Atletico Madrid’de çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım burada kupalar kazanmaya devam ederiz” dedi.

'Rakiplerin canını yakmadan bırakmayacağız'

Bu sezon La Liga’daki şampiyonluk şanslarını da değerlendiren tecrübeli isim, “Eğer büyük hayalleri söylersek konsantrasyonumuzu kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Her maç bir final, tek tek bakıp öyle yola devam etmek zorundayız. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Ancak kolay kolay pes etmeye razı olacak bir takım değiliz. Rakiplerin canını yakmadan bırakacak değiliz. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız” diye konuştu.

'Maçlara tek tek bakmalıyız'

Çok çalışarak ve mücadele ederek Barcelona ve Real Madrid'in seviyesine geldiklerini dile getiren Arda, "Buraya ilk geldiğimde Real Madrid ve Barcelona’nın çok yetenekli ve üst düzey oyuncularının olduğunu ve bizim de bu seviyeye ancak çalışarak ve mücadele ederek çıkabileceğimizi söylemiştim. Buna orada gülenler de olmuştu. Ancak çalışırsak ve mücadele edersek bu seviyeye çıkacağımız bir gerçek. Bizim için önemli olan, biz haddimizi bilmeliyiz. Maçlara tek tek bakmalıyız. Eğer böyle bakarsak, bu istikrarımızı sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Düşüşler olacaktır mutlaka, ama oyun disiplininden hiçbir zaman kopmayacağımızı söyleyebiliriz” dedi.

'Altın Top Ödülü'nü Ribery'nin hak ettiğini düşünüyorum'

Bayern Münih’in Fransız yıldızı Frank Ribery’nin Altın Top Ödülü’nü hak ettiğini düşündüğünü ifade eden Arda,”Benim favorim Ribery. Performansından ve yaptıklarından dolayı ödülü kazanacağını düşünüyorum. Bunlar tabii sansasyonel ödüller, ne şekilde nasıl verildiklerini bilmiyoruz. Messi benim için tarihin en iyi futbolcusu. Ronaldo da yaptıklarıyla ödülü hak etti. Hepsi bu ödülü kazanabilir, ama benim favorim Ribery” şeklinde konuştu.