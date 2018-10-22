Arda Turan Barcelona genel kurulunda ıslıklandı

Barcelona Kulübü'nün 2018 olağan genel kurulunda kulübün teknik sekreterlik görevini yürüten Eric Abidal, bir konuşma yaptı. İspanyol haber ajansı Europa Press'in aktardığına göre konuşmada Arda Turan'ın isminin geçmesiyle ıslık sesleri yükseldi. Europa Press olayı şöyle duyurdu: “Sportif performansı iyi olmayan ve geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında karıştığı olay yüzünden kulübü Başakşehir tarafından cezalandırılan Arda Turan ıslıklandı”.

Eric Abidal'in konuşmasının Arda Turan ile ilgili bölümünde kurula şu sözlerle hitap ettiği aktarıldı: “Atletico Madrid'den Barcelona'ya geldi. Yetenekli bir futbolcu ancak buranın oyun stiline, Barça'ya uymadı. Kendisi ve kulüp, kiralık olarak Türkiye'ye gitmesine karar verdi”