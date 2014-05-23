Arda Turan Atletico Madrid ile antrenmana çıktı

Sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı Madrid'in bir saat kuzeyindeki Segovia kentinin Los Angeles de San Rafael ilçesinde kampa girerek finale hazırlanan Atletico Madrid'de, Diego Costa ve Arda Turan ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. İki futbolcu da takımla birlikte fizik, kondisyon çalışmalarında yer aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, ilk kez takımla çalıştı. 20 dakika takımla antrenman yapan Portekizli yıldızın finalde oynama olasılığı güçlendi. Real Madrid'in diğer sakat oyuncularından Pepe ve Karim Benzema ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı idman yaptı. Finalde Pepe'nin oynamasının zor olduğu, Benzema için umut olduğu bilgisi verildi.

İki takım da bu sabah Madrid'den özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a geçecek. Lizbon'un Luz Stadı'nda son antrenmanlarını yapacak Atletico Madrid ve Real Madrid'de, teknik direktörler ve birer futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.