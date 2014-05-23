Arda Turan: Hayallerimi söylesem dalga geçerlerdi, şimdi gerçekleşiyor

İspanya’ya gittikten sonra bir oyuncunun hayalini bile kolay kolay göremeyeceği kupaları havaya kaldıran başarılı milli futbolcu Atletico Madridli Arda Turan, “Arda Turan’ın büyük bir futbol zekâsı var. Oyun zekâm tüm zorlukları aşmama yetiyor, başarımın sırrı burada yatıyor. Daha da ileriye gideceğim” dedi.

Milliyet gazetesinden Bilal Meşe’ye konuşan Arda Turan, “İnsanlara hayallerimi söylesem dalga geçerlerdi. Ama hayallerimde hep bugünler vardı” dedi. Arda Turan şunları söyledi:

Sürekli şükrediyorum

Arda Turan’ı Arda’ya sorduk... Bu başarının temelinde yatan unsurlar nelerdir?

“Allah’a şükürler olsun, bu günleri bana gösterdiği için... Her günüm şükretmekle geçiyor abi. Niye derseniz? Bana bu yetenekleri verdiği için Allah’a sürekli şükrediyorum...”

Peki, Arda’nın başarı sırrı nedir?

“Bak ağabey, Arda çok çalışıyor, ailesine de sımsıkı bağlı. İnsanlara iyi davranıyor. Hatalar da yapıyor elbette, ama müthiş iyi niyetli bir insan. Kalbi pırıl- pırıl duygularla dolu. Hiç kimsenin kötülüğünü istemiyor. Bunun içindir ki Allah Arda Turan’a çok güzel şeyler yaşatıyor. Bunun için her dakika, her saniye dua ediyor, şükrediyor...”

Başka kaptan...

“En önemlisi işimi çok seviyorum ağabey. Çünkü bu işten ekmek yiyorum. Artı işime çok bağlıyım, hayatımı işime adadım. Futbolla yaşıyorum. Tabi ki devamında güzel şeyler de birlikte geliyor...”

Kaptan samimisindir, biliyoruz, Arda’dan bu patlamayı bekliyor muydun?

“Sık kullandığım bir cümle ağabey. ‘İnsanlara hayallerimi söylersem dalga geçerler’ diye... Benim hayallerimde bugünler hep vardı. Allah da bana bu şansı verdi, hayallerimi yakaladım. Daha var ağabey, ama bu da bende kalsın, zamanı gelince sana açıklarım. Çünkü insanlar benim üst seviyede oynayamayacağımı söylüyorlardı. Fiziksel özelliğimin büyük takımlarda oynamama yetmeyeceğini savunuyorlardı. Evet, belki fiziksel özelliklerim, uygun olmayabilir...”

Topu ben yönetiyorum

Tamam da kaptan, şu anki tablo bunun tersini söylüyor? Gerçekler de ortada?

“Ama insanların atladığı bir şey vardı, o da Arda Turan’ın futbol zekası. Arda Turan’ın büyük bir futbol zekası var. Oyun zekam tüm zorlukları aşmama yetiyor, başarımın sırrı burada yatıyor. Daha da ileriye gideceğim. Belki dünyada birçok oyuncu böylesi takımlarda oynamak için can atıyorlar, belki fiziksel anlamda yeterli olamıyorlar. Tabii ki zeka ile tekniği de birleştirmek bu işin olmazsa olmazıdır ağabey. Bu iki unsurun sentezini iyi yaparak, bugünkü noktaya geldim. Öyle sanıldığı gibi buralara gelmek kolay değil, zorluklarını iyi bilenlerdenim. Tekniğim, pas yüzdem ise çok üst seviyede. Topu kolay kolay kaptırmıyorum, oyunu ben yönlendiriyorum. Valla ağabey, ben ne olduğumu iyi biliyorum. Bu da beni başarıya taşıyor. Öyle inanılmaz şutlar atan veya inanılmaz fizik gücüne sahip biri değilim. Ama top kontrolüm inanılmaz. Topu ben yönetiyorum. Top tekniğimle ilgili yorumlar da yapılıyor, söyleniyor, gülüyorum inan ağabey. İşin özeti iyi bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Bunlar benim doğrularım ağabey. Kendime iyi baktığım ve de güçlü olduğum sürece zorlu seviyelerde oynarım...”

Yüz metreyi 9.5 saniyede koşman gerekmiyor

Senin pencerenden A.Madrid’in şampiyon olması çok önemli sanırım kaptan?

“Olmaz mı ağabey. Biz çok büyük engelleri aşarak, bu noktalara geldik. Boşuna lider olmadık. 38 haftalık bir mucizeyi gerçekleştirdik. La Liga’da bu kadar puanı toplamak kolay mıdır sanıyorsun. Başka liglerde bu puan sizi uzak ara şampiyon yapıyor... Dünya tarihindeki belki de en anlamlı şampiyonluk bu... Çünkü zorluk derecesi üst noktada...”

Biraz açar mısın kaptan?

“Günümüz futbolunda Barcelona ya da R.Madrid’in elinden şampiyonluğu almak büyük başarıdır. Bunu kim yadsıyabilir, söyler misin bana ağabey. Muhteşem bir oyuncu grubuna sahibiz. İlla oyuncuların yüz metreyi 9.5 ya da dokuz saniyede koşması gerekmiyor. Ama bir pozisyonda arkadaşın senin için ayağını uzatıyorsa, budur büyük takım olmanın sırrı. Bir arkadaşın varsa, onun yerine oynuyorsan, o arkadaşın oynamadığı halde, sana samimi duygularla sarılıyorsa ve sen bunu hissedebiliyorsan, görüyorsan, her gün antrenmana mutlu geliyorsan, o takım büyük takımdır, o oyuncular büyük oyunculardır. A.Madrid’de bu saydığım özelliklerin hepsi var. Onun için A.Madrid de büyük takımdır...”

A.Madrid gibi oynayacağız

Şampiyonlar Ligi finali?

“Kendimize, takımımıza yakışan her şeyi ortaya koyup A.Madrid gibi oynayacağız. Bu seviyelerde olmanın, bu seviyelerde savaşmanın bizim için büyük şans olduğunu da unutmayalım. Tabii ki insanların kazanma ve kaybetme gibi sıkıntıları olabilir. Bu oyunda bunlar var. Yaşarsınız, yaşatırsınız. Biz bu noktaya gelmek için çok mücadele ettik, takım olarak çok savaştık. Bu alın terinin bir karşılığı olmalıdır. Müthiş bir maç trafiğimiz vardı. Bir yanda La Liga, diğer yandan Şampiyonlar Ligi. Ve artık sona geldik. Güzel bir final yapalım istiyoruz...

Başarımızı iki kupayla taçlandırmak hedefindeyiz. Zorluk derecesi yüksek bir final olacak. Ama biz en büyük zorluğu başarmış bir ekibiz. Nou Camp’ta ay - yıldızlı bayrakla tur atarken, ülkem adına gurur duymuştum, şimdi Real Madrid maçı sonrası da Türk bayrağıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak turumu atmak istiyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek.”

Soma ateşi beni de yaktı

“Ülkemizde yaşanan maden faciası bir Türk ve de bir insan olarak beni çok üzdü. Allah böylesi acıları ülkemize bir daha yaşatmasın. Acı ve sevinci bir arada yaşamak gerçekten çok zor ağabey. Bir yanda hüzün, diğer yanda sevinç... Allah mekânlarını cennet eylesin, yüreğimiz yandı... Bu acı olay tüm mutluluklarımızı aldı, götürdü. Böylesi acı bir tabloda kelimeleri sıralamak çok güç. Sözün bittiği yerdir Soma... Ülkemize düşen o ateş beni de yaktı. Üzerime düşen manevi ve maddi her türlü desteği vereceğim."

Şampiyonu kutlayacaksın

“Fenerbahçeli arkadaşlarımı, dostlarımı aradım, kutladım. Ersun hocayı da sever, sayarım, kendisine de aradım, içten kutlama duygularımı dile getirdim. Sonuçta Galatasaraylıyım, Cim- Bom’un şampiyon olmasını isterdim, olmadı, dünyanın sonu da değil. Olamıyorsan, olanı kutlayacaksınız, bu işin doğrusu da budur. Galatasaray da kalite farkı sayesinde sezonun iyi takımı Beşiktaş’tan lig ikinciliğini almayı başardı.”

'Fatih hocanın olduğu her yerde başarılar vardır'

Sen de varsın kaptan olarak?

“Evet varım, ama tek başıma bir şey yapamam. Bu ekip olayıdır. Ama iyi bir takıma, şampiyonluklara oynayacak bir ekibe liderlik yapabilirim. Bu konuda biraz dertliyim ağabey...”

Niye kaptan?

“Valla orasını hiç sorma... Kapanmış bir yarayı kanatıyorsun ağabey. Dünya Kupası finallerini kaçırdık, kahrolduk. Orada olmalıydık, olamadık. Bu kısacık futbol yaşamımızda kaç kere oraları görme ve de oynama şansını bulabiliriz? Bunun için çok üzüntülüyüm. Geçmişten dersler çıkardık, şimdi adımlarımızı daha sağlam atacağız. Terim hocamızla birlikte Avrupa Şampiyonası finallerinde yerimizi alacağız. Buna mecburuz. Başaracak gücümüz ve de yeteneğimiz de var ağabey....”

Magista için rol aldı

Nike firmasının tasarladığı, “Magista” adı verilen yeni kramponun tanıtımı yapıldı. Atletico Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan’ın reklam filmi için kamera karşısına geçtiği krampon, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda tanıtıldı. Etkinlikte, Arda Turan’ın rol aldığı “Magista”nın reklam filmi de gösterilirken, 2014 FIFA Dünya Kupası’nda birçok yıldız futbolcunun giyeceği kramponun, ayakta ikinci bir deri ve çorap hissi yaratarak benzersiz bir deneyim sunduğu belirtildi.