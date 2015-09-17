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Arda Turan: "Aslıhan'ın yedi sülalesine yetecek kadar parası var!"

Aslıhan Doğan’la ilgili "çanta" dedikodularına Arda Turan’dan yanıt geldi

17 Eylül 2015 10:34

Barcelona'da top koşturan milli futbolcu Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'ın kendi kredi kartından 20 bin liralık çanta aldığı iddialarına, "Doğan’ın istediği takdirde o çantayı alacak ve yedi sülalesine yetecek kadar parası var" şeklinde yanıt verdi.

Hürriyet'in Kelebek ekinde yer alan habere göre, genç futbolcunun, Barcelona’dayken nakit sıkıntısı çekmemesi için sevgilisine banka kartını verdiği, alışverişe çıkan Doğan’ın da Hermes’ten 20 bin euro’luk çanta aldığı öne sürülmüştü. “Söylemezsem Olmaz” programında Turan’ın, ekibe gönderdiği cep telefonu mesajıyla iddiayı yalanladığı aktarıldı.

 

Parasını yiyen bir kadın gibi...

 

Sunucuların yaptığı açıklamaya göre, Turan, “Aslıhan Doğan’ın kendisinin parasını yiyen bir kadın olarak gösterildiğini, ancak bu durumun gerçek dışı olduğunu, Doğan’ın istediği takdirde o çantayı alacak ve yedi sülalesine yetecek kadar parası olduğunu” söyledi.

 

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