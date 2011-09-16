T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan asistle sahne aldı

Atletico Madrid, milli oyuncunun 90 dakika görev yaptığı maçta Celtic’i devirerek Avrupa Ligi’nde gruplara galibiyetle başladı.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Atletico Madrid, milli oyuncunun 90 dakika görev yaptığı maçta Celtic’i devirerek Avrupa Ligi’nde gruplara galibiyetle başladı. Başarılı bir futbol ortaya koyan Turan, Diego’nun attığı golün de asistini yaptı.


ARDA TURAN'IN MÜTHİŞ ASİSTİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Atletico Madrid, sahasında İskoç rakibi Celtic’i 2-0 mağlup ederek gruplara galibiyetle start verdi. Ev sahibi takımda maça ilk on birde başlayan milli oyuncumuz Arda Turan, ikinci golün asistini yaparak alkış
aldı.


Taraftarının desteği ile karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan ve rakibine oyununu kabul ettiren Atletico, 3. dakikada yıldız forveti Radamel Falcoa’nun golüyle ilk yarıyı önde kapadı. İkinci devrede de rahat bir futbol ortaya koyan İspanyol temsilcisi 68’de Diego maçın sonucunu 2-0 olarak belirledi. Golün asisti ise milli oyuncumuz Arda Turan’dan geldi.


F Grubu’nda ise Paris Saint Germain sahasında Salzburg’u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Nene (pen.), Bodmer ve Menez atarken, Mevlüt Erdinç 64. dakikada yerini Kevin Gameiro’ya bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24