Arda Turan asistle sahne aldı

T24 - Atletico Madrid, milli oyuncunun 90 dakika görev yaptığı maçta Celtic’i devirerek Avrupa Ligi’nde gruplara galibiyetle başladı. Başarılı bir futbol ortaya koyan Turan, Diego’nun attığı golün de asistini yaptı.





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UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Atletico Madrid, sahasında İskoç rakibi Celtic’i 2-0 mağlup ederek gruplara galibiyetle start verdi. Ev sahibi takımda maça ilk on birde başlayan milli oyuncumuz Arda Turan, ikinci golün asistini yaparak alkış

aldı.



Taraftarının desteği ile karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan ve rakibine oyununu kabul ettiren Atletico, 3. dakikada yıldız forveti Radamel Falcoa’nun golüyle ilk yarıyı önde kapadı. İkinci devrede de rahat bir futbol ortaya koyan İspanyol temsilcisi 68’de Diego maçın sonucunu 2-0 olarak belirledi. Golün asisti ise milli oyuncumuz Arda Turan’dan geldi.



F Grubu’nda ise Paris Saint Germain sahasında Salzburg’u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Nene (pen.), Bodmer ve Menez atarken, Mevlüt Erdinç 64. dakikada yerini Kevin Gameiro’ya bıraktı.



