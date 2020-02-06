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Spor

Arda Turan, Adana Demirspor yolcusu mu?

06 Şubat 2020 14:19

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun muhabiri Gabriel Sans, Arda Turan'ın Barcelona'ya dönmeyeceğini açıkladı. TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, Adebayor'a teklif götürdüklerini ve Arda Turan'ı da gelecek yıl kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Ajansspor'a konuşan Murat Sancak, "Adebayor ile görüştük ama transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı. Arda Turan'ın da istediklerini söyleyen Sancak, "Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur Uruç'un nikah töreninde görüştüm. Kendisi çok sevdiğim arkadaşım, kendisiyle konuştum da. Süper Lig'e çıkarsak Arda'yı transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi.

 

 

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