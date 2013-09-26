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Arda Turan 5 milyon liraya Sarıyer'den ev aldı

Atletico Madrid'le olan sözleşmesini 2017 yılına kadar uzatan Arda Turan'ı şimdilerde düğün heyecanı sardı

26 Eylül 2013 16:31

Oyuncu Sinem Kobal’la evlilik hazırlığı yapan Atletico Madrid'li Arda Turan, 5 milyon liraya Sarıyer'den ev aldı.
 
Nişanlısı Sinem Kobal'la 26 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda evlenecek olan ünlü futbolcu, düğün hazırlıklarına hız verdi. 
 
 

Sinem dekore edecek

 
 
Turan, yakın dostları oyuncu Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika'nın oturduğu Sarıyer Bahçeköy'deki Saklı Koru Villaları'nda ev satın aldı. 
 
Kaba inşaatı tamamlanmış 3 katlı villaya 5 milyon TL ödeyen ünlü futbolcu, bir mimarla anlaşarak evin içini nişanlısı Kobal'ın zevkine göre dekore ettirecek. 
 
Çift İstanbul ziyaretlerinde bu evde kalacak. Aynı sitede Ajda Pekkan, Mahsun Kırmızıgül, Emre Belözoğlu, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin de evi bulunuyor.

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