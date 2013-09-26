Oyuncu Sinem Kobal’la evlilik hazırlığı yapan Atletico Madrid'li Arda Turan, 5 milyon liraya Sarıyer'den ev aldı.

Nişanlısı Sinem Kobal'la 26 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda evlenecek olan ünlü futbolcu, düğün hazırlıklarına hız verdi.

Sinem dekore edecek

Turan, yakın dostları oyuncu Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika'nın oturduğu Sarıyer Bahçeköy'deki Saklı Koru Villaları'nda ev satın aldı.

Kaba inşaatı tamamlanmış 3 katlı villaya 5 milyon TL ödeyen ünlü futbolcu, bir mimarla anlaşarak evin içini nişanlısı Kobal'ın zevkine göre dekore ettirecek.

Çift İstanbul ziyaretlerinde bu evde kalacak. Aynı sitede Ajda Pekkan, Mahsun Kırmızıgül, Emre Belözoğlu, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin de evi bulunuyor.