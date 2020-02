Arda Turan: "Fatih Terim'i görsem selam verirdim"

\"İnsanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Canları sağ olsun\"

\"Allah biliyor gerçekleri ve kalbimdekini de. O yüzden biz de bazı şeyler mezara gider\"

\"Bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehir\'in tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Galatasaray\'a 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelmemesiyle ilgili olarak Arda, \"Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim\" dedi.

İlk olarak maçı değerlendiren Arda, şunları söyledi;

\"Galatasaray kısmen hak ettiği bir maçı kazandı. Bizden daha iyi oynadılar. Biz de oynanması gerektiği gibi oynadık. Ama Mariano, çok iyi bir gol attı. Maçın kilidini açtı onlar adına. Onları tebrik ediyoruz. Önümüzde 5 hafta var. Her maçı final gibi oynayıp, sonunda ne olacak bakacağız. Çünkü şu anda arkadayız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Takım arkadaşlarımızın gösterdiği mücadele ile gurur duyuyorum. Sonuçta sistem var. Bir şey oynamaya çalışıyoruz. 4 yıllık yeni bir kulüp 100 yıllık çınarlara karşı mücadele ediyor. Bence saygıyı hak ediyoruz. Keyifli ve heyecanlı bir maçtı.\"

Arda, maç öncesi ve maç sırasında ıslıklanmasıyla ilgili olarak da, \"Burası benim yuvam. İnsanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Canları sağ olsun. Hayatımızda, gençlikte böyle hatalar yaptık ama ben hayatımı Allah için yaşıyorum. Allah biliyor gerçekleri ve kalbimdekini de. O yüzden biz de bazı şeyler mezara gider. Buraya başka forma ile geliyoruz. Normal, ıslıklayacaklar. Üzülmedim, bekliyordum. Türkiye\'nin her yerinde ıslıklanıyorum. 100 kere milli olmuş, Avrupa\'da 11 kupa kazanmış biri, Türkiye\'nin her yerinde ıslıklanıyor. İnşallah Cengizler, Enesler bunları yaşamazlar. Çok problem değil. Ben mutluyum. Çünkü futbolun düşünüldüğü insanlarla beraberim. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla beraberim. Zor mu, zor tabi ki. Evimize geliyoruz, burada büyüdük. Bir sürü hocamız var\" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, geriye dönüp baktığında birçok hata yaptığı vurgulayarak, \"Yanlışların karşı taraftakilere olduğunu düşünüyorum. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben futbolumu oynayıp, keyfime bakmak istiyorum. Mutlu bir hayatım var. Huzurluyum. Türkiye\'nin en büyük statlarından birine geldiğinizde, orada büyüdüğünüzde rakip olarak geldiğinizde ıslıklanacaksınız tabi. Bundan daha doğal bir şey olamaz\" şeklinde konuştu.

\"TERİM\'İ GÖRSEYDİM, SELAM DA VERİRDİM\"

Fatih Terim ile bir araya gelmemesinin sorulması üzerine de Arda Turan, \"Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim\" yanıtını verdi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Başakşehirli oyuncu, \"Türk futbolu için güzel bir şey. Eğlenceli ve keyifli geçiyor. Önemli olan bir gün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu şampiyonluk böyle gider, gelir. Galatasaray\'ın, Beşiktaş\'ın ve Fenerbahçe\'nin Avrupa senaryosunu genele yaymamız lazım ki bu markanın karşılığı olsun. Nisan ayında Avrupa\'ya gideceğimiz bir maç olsa, hepimiz için daha iyi olur. Yoksa bu maç çok keyifliydi. İnşallah Başakşehir olarak önümüzdeki sene bunu yaparız\" dedi.

Başarılı futbolcu son olarak, taraftarlara karşı hiçbir kırgınlığının olmadığını belirterek, \"Ben kalbimi biliyorum. Burada yetiştim. Ben 12 yaşından 24 yaşına kadar burada yetiştim. Dünyanın en büyük kulüplerine gittikten sonra gururla söyledim. Hala da söyledim. Bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu. Ben bugüne kadar söylediğim her lafın arkasındayım. Sizler de bilirsiniz. Ben herhangi bir polemik konusu olmak istemiyorum. Şampiyonluk için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arda\'nın açıklamaları