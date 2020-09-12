Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray forması giyecek

Süper Lig'de Gaziantep'i ağırlayacak olan Galatasaray'da, Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray’a dönmek için 6 ay boşta bekleyen Arda Turan tam 3 bin 403 gün sonra 'parçalı' formayı resmi bir maçta terletecek.

Arda’nın Galatasaray’daki son karşılaşması, 20 Mayıs 2011’deki 2-0’lık Konyaspor mücadelesiydi. Başarılı futbolcu, takımın başına Fatih Terim geçtikten sonra o yaz, transferin son günlerinde 13 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e gitmişti. Dolayısıyla bu maç, Arda’nın Fatih Terim yönetiminde Galatasaray ile çıkacağı ilk maç olacak.

Fatih Terim’den A Milli Takım’da 67 kez Ay-Yıldızlı formayı alan Arda Turan; kulüp kariyerinde ilk kez Fatih hoca yönetiminde Galatasaray’da lig maçına çıkacak.