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Arda, Sinem'in eşyalarını kargoyla geri göndermiş

2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arda Turan'dan ayrılan Sinem Kobal, hafta başında bir şok daha yaşadı

08 Mart 2012 14:13

 

T24 - Arda Turan, Madrid'de birlikte yaşadıkları evden Sinem Kobal'ın eşyalarını koliletip kargoyla Türkiye'ye geri gönderdi.

2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arda Turan'dan ayrılan Sinem Kobal, hafta başında bir şok daha yaşadı.

1 ay önce ayrılan çiftin barışıp barışmayacakları tartışılırken, Turan'ın bu hareketi ayrılık konusunda ciddi olduğu şeklinde yorumlandı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; ünlü futbolcunun, Kobal'ın kalan diğer eşyalarını da bu hafta sonu Ataşehir'deki evine göndereceği öğrenildi. Çiftin 'Aramız limoni, ilişkimizde şu an durum belli değil' açıklamalarına da Arda Turan cephesinden gelen bu adımla son nokta konmuş oldu. Şimdilerde morali bozuk olan ve ortak arkadaşları Meltem Cumbul ile gece gündüz dertleşen Kobal, bunun yanı sıra yapımcılardan gelen teklifleri değerlendiriyor.

Sinem Kobal sevgilisi Arda Turan'ın Atletico Madrid takımına tranferinin ardından mesleğini bırakıp Madrid'e yerleşmişti.

 

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