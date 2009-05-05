Arda nerede, kavga orada!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın arkadaşı olduğu iddia edilen Ali Murat Küçüker adlı yolcu, bir güvenlik personeli ile tekme-tokat kavga etti. Çok sayıda turistin dehşet dolu gözlerle izlediği kavga yolcuların yoğun olduğu bir anda cereyan etti.Paris'teki tatilinden dönen Arda Turan'ın beraberindeki arkadaşlardan bir olan Ali Murat Küçüker'in bir güvenlik personeli ile girdiği tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi. Tartışmanın nedeninin ise "Domuz gribi" taraması nedeniyle insanların vücut ısılarının ölçüldüğü termal kameranın olduğu bölüme yönlendirilmek istenen Küçüker'in; güvenlik mensubuna hakaret ettiği ve kavganın bu yüzden çıktığı öğrenildi.O esnada dış hatlar terminaline gelen NBA oyuncusu Mehmet Okur'u görüntüleyen DHA ekibi, yükselen sesler üzerine kamerayı kavganın olduğu alana çevirdi. Kavganın boyutunun büyük olması çok sayıdaki turisti tedirgin etti. Birbiri ile yumruklaşan ve birbirini kovalayacak kadar öfkeli olan tarafları Arda Turan ve yakınındakiler ayırmaya çalıştı. Polis ise olaya seyirci kaldı. Daha sonra kavgaya karışanlar pasaport büro amirliğine götürülürken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.Açıklama yapan Arda Turan ise "Bir şey yok. Arkadaşım güvenlik görevlisiyle kavga etti, ben de ayırdım" ifadesini kullandı. Edinilen bilgiye göre Arda ile dönen grupta Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan ve TFF Eski Başkanı Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy da bulunuyordu.