Arda, neden Beckham gibi dünya markası olamıyor?

Arda Turan, neden Beckham gibi bir dünya markası değil? Esas sorun imaj eksiği mi, yoksa oyuncu aşkı Sinem mi?



Yıllık 2.1 milyon dolarla en çok kazanan Türk futbolcularından Arda Turan, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) “2009 Yılının Futbolcusu” anketinde, David Beckham’ın 7 sıra üzerinde yer aldı. Arda’nın futbol açısından aslında 250 milyon dolarlık bir servetin sahibi Beckham’dan hiç aşağı kalır yanı yok. Onun da Beckham gibi güzel ve ünlü bir sevgilisi var. Hatta film izlemek için sinema kapatıyor, davetlerde birlikte boy gösteriyorlar. Peki son katıldığı davette özel dikim gömleğinin yakasına “10 numara” yazdıran Arda Turan, neden Beckham gibi bir dünya markası değil? Esas sorun imaj eksiği mi, yoksa oyuncu aşkı Sinem mi?





Kemal Doğulu- İmajmaker: “Arda’nın modayı iyi takip etmediği besbelli, ileride trendsetter olamaz”



Arda’nın pahalı giyinmesi, iyi giyindiği anlamına gelmez. Giydiklerinin her biri ayrı ayrı çok pahalı ama bir bütünlük oluşturmuyor. Kendi markasını yaratması için bunu tercih etmesi gerekir. Trendsetter (trend belirleyicisi) ileride modada saçla ve giyimle ilgili ne olup biteceğini önceden kestiren ve ilk kez kendisi uygulayan kişidir. Kendi trendini kendisi belirler, kitleleri de peşinden sürükler. Arda’nın saçı ve kıyafetleri hep aynı ve çok klasik. Modayı takip etmediği besbelli. Dolayısıyla, ileride “trendsetter” olamaz. Beckham, sürekli saçıyla oynuyor. Bazen “sapsarı” yapıyor, bazen sıfıra vuruyor, bazen de karşımıza “punk” model bir saçla çıkıyor. Arda’nın böyle bir potansiyeli zaten yok. Evet, o da yakışıklı, hoş bir adam. Ama bir Türk saçıyla başıyla bu kadar oynamaz. Bir kere bu Türkiye’deki genel zevklere aykırıdır. Arda, Adnan Polat’la buluşmaya gittiği kıyafette altı kaval, üstü şişhane olmuş. Galiba etrafında ona öneride bulunan biri yok.





Ahmet Bulut- Arda’nın menajeri: “Arda Britney’le beraber olsa, dünya onu da marka yapar”



Cristiano Ronaldo, 100 milyon dolara transfer oluyor ve gidip Paris Hilton’la beraber oluyor. O bile ancak böyle “marka” oluyor. Fenerli Emre de Avrupa’da ilk 10’daki İnter’e gitti. Ama ertesi gün reklâm anlaşmasına başlamadı. Bu bir arz-talep meselesi. İleride Arda da Avrupa’ya gidip futbolu ile gündemde olursa, belki arkası gelir. Almanya’nın en iyi kulübünde oynayan Fransız Ribery de sadece bir reklam filminde oynamış. Arda da aynı reklamda oynadı. Beckham, dünyaca ünlü bir marka oldu. Çünkü eşi Spice Girls’ün şarkıcısıydı. İmaj böyle oluşuyor. Diyelim ki, Arda Britney Spears’la beraber oldu, onu dünya tanımaz mı? Her futbolcunun ayrı bir stili var. Bence Arda’nın stili yaşına uygun.





Armağan Çağlayan- Yapımcı: “Victoria’yı dünya tanıyordu, Sinem’i kimse tanımıyor”



Türkiye’den çıkıp yurt dışında “marka” olan kimse yok. Tarkan da “marka olmak” hedefiyle yola çıktı ama o da olamadı. Arda, henüz Türkiye’de bile marka değil, sadece ünlü bir futbolcu. Arda’nın başka bir ülkede de marka değeri yok. Arda’yı Beckham’la kıyaslamayız. Ayrıca Sinem Kobal’ı da Victoria ile kıyaslamayalım. Victoria, dünyaca tanınan bir grubun üyesiydi. Beckham’ın bu duruma gelmesinde, Victoria ile evliliğinin de büyük bir rolü var. Çünkü Victoria’yı daha önceden bütün dünya tanıyordu. Sinem’i ise dünya tanımıyor. Beckham boyuyla, posuyla dünyayı ilgilendirecek kadar “yakışıklı” bir adam. Dünya kadınları David Beckham’dan hoşlanıyor. Belki de, Arda’nın bu iş için boyu biraz kısa. Arda’nın Sinem’le sinemaya gittiği gün ceketinin boyu orantılı değildi. Başkan Polat’la buluşmaya giderken giydiği Louis Vuitton marka ayakkabılar da çok kötüydü. Bence Beckham o kıyafeti en fazla bir pazar gezmesinde giyerdi. Arda “trendsetter” olmak istiyorsa daha yaratıcı olmalı.





Sinan Engin Menajer-Yorumcu: “Sinem’e aşıksa kafası karışmaz, bilakis motive olur”



Arda’nın form düşüklüğü sevgilisinden değil, sakatlığından kaynaklanıyor. Bir futbolcunun Sinem Kobal gibi kaliteli ve güzel bir kızla arkadaşlık yapması doğru. Eğer futbolcu “tek bir kızla” arkadaşlık yaparsa ve onu da seviyorsa güzel bir şeydir. Bilhassa bekarsa yaşantısı daha düzenli olur. Arda’nın Sinem için sinema kapaması ve onunla birlikte aktivitelere katılması çok hoş şeyler... Arda için sevindirici. Sinem’e aşık olup da kendini maça verememesi gibi bir durum söz konusu değil. Bilakis maça daha çok motive olur. Takımın kötü gitmesinden dolayı her şey Arda’ya mal ediliyor. Arda, Galatasaray takımını tek başına kurtaracak bir oyuncu değil. Kabahati Arda’da aramamak lazım. Öteki takım arkadaşlarına da bakalım. Arda düzenli ve iyi yaşıyor. Sadece sakatlıktan dolayı oynayamıyor.





Mert Aydın- Spor yorumcusu: “Sinem Oscar kazanırsa bu Arda’ya da yansır”



Arda henüz 22 yaşında, Beckham da Arda’nın yaşında marka değildi. Victoria’yla evlenince, yavaş yavaş bu imaj oluştu. Angelina Jolie-Brad Pitt evliliği gibi bir şeydi onlarınki... Arda dünyaca ünlü bir şarkıcıyla evli değil. Bu açıdan bakılırsa, Arda’nın da Beyonce’yle çıkması lazım. Beckham taraftar sağlamak için dünyanın en ücra yörelerine giden bir takımın oyuncusu. Manchester United, Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelere gittiğinde, Beckham takımından ayrı olarak Krallar gibi karşılanıyordu. Uzak Doğu’da bir imajı satmak çok kolay, Beckham bu faktörü iyi kullandı. Beckham da çok iyi bir futbolcu ama markası futbolculuğunun önüne geçti. Tabii ki Sinem de Spice Girls’ün solisti değil. Ancak Hollywood’a gidip Oscar kazanırsa, bu Arda’ya da olumlu yansır.