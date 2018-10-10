Arda: Kira artışlarının TÜFE bazlı olması kiracının lehine

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Emlak sektörünün lüks konut kategorsi uzmanı Ayşe Fügen Arda, Yeni Ekonomik Program’da (YEP) yer alan ve kira zamlarının Üretici fiyat endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden belirlenecek olmasının kiracılara olumlu etkileri olacağını vurguladı.

Ayşe Fügen Arda, “YEP’in enflasyon bölümünün Politika ve Tedbirler başlığı içerisinde yer alan ve kira zamlarındaki üst sınırda ÜFE yerine TÜFE tercihine gidilmesi kararı, ÜFE’nin döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere aşırı hassas olması\" dedi ve ekledi:

\"Yani bir anlamda, alınan bu kararla kira zamlarındaki üst sınırın aşırı yükselmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. YEP’in 2019-2021 yıllarını kapsayacak şekilde, hazırlanmış olması sebebiyle, kira zammı üst sınırında ÜFE yerine TÜFE tercihi şimdilik üç yıl geçerli olacak.

“Kira zamları üst sınırı için ÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına bakılıyordu ve artık TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına bakılacak. Geçtiğimiz Eylül ayı rakamlarına bakacak olursak; ÜFE’deki ortalamanın yüzde 21.36 ve TÜFE’nin yüzde 13.75 olduğunu görüyoruz.

\"Örneğin 2 bin lira kira ödeyen bir kiracıya üst sınırdan yaklaşık 427.2 lira zam yapılabilecekken, bu rakam artık yaklaşık 275 lira olacak. Arada ciddi bir fark olduğu gözden kaçmıyor. Üstelik son ekonomi verileri de bu makasın biraz daha açılabilme ihtimalini gösteriyor. Bu nedenle hükümetin kiracılar için attığı bu adım olumlu karşılanıyor. Enflasyona olan etkilerinin ne olacağını ise zamanla hepimiz göreceğiz.” (Fotoğraflı)