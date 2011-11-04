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Spor

Arda işbaşında MADRİD (A.A)

04 Kasım 2011 02:21

-Arda işbaşında MADRİD (A.A) - 04.11.2011 - UEFA Avrupa Ligi (I) grubunda, Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta İtalya'nın Udinese takımını 4-0 yenerek averajla liderliğe oturdu. Atletico Madrid'de milli futbolcu Arda Turan ilk 11'de sahaya çıkıp, maç sonuna kadar oyunda kaldı. Arda, 7. dakikada karşılaşmanın ilk golünü atan Adrian'a asisti yapan isim oldu. Ligde geçen pazar günkü Zaragoza maçından sonra Udinese'ye karşı da iki gol atan ve bir de asist yapan Adrian, Atletico'da sahanın en iyi ismi olarak gözüktü. Udinese'ye karşı ilk dakikalardan itibaren üstünlük kuran Atletico Madrid, ilk yarıyı Adrian (Dk.7 ve Dk. 12) ve Diego'nun (Dk.36) golleriyle 3-0 önde kapatırken, kırmızı-beyazlıların son golünü Kolombiyalı Falcao (Dk. 67) kaydetti. Öte yandan, Celtic'in sahasında oynadığı maçta Rennes'i 3-1 yenmesinin ardından (I) grubunda puan durumu Atletico Madrid 7, Udinese 7, Celtic 5, Rennes 2 şeklinde oluştu.

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