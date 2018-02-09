Arda İpçioğlu, Olimpiyat elemelerini geçemedi

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda normal tepe bireysel elemelerini 57 kişi arasında sonuncu olarak geçemedi.

Kayakla atlamada mücadele eden 20 yaşındaki Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda, erkekler normal tepe bireysel elemelerinde piste çıktı.

Türkiye'yi bu kategoride olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda, 79 metrelik atlayış ve 68,2 puanla 57 yarışmacı arasında son sırada yer aldı.

Elemelerde Alman Andreas Wellinger 103 metre atlayış ve 133,5 puanla zirveye yerleşirken, Polonyalı Kamil Stoch 104 metre atlayış ve 131,7 puanla ikinci, vatandaşı Dawid Kubacki 104,5 metre atlayış ve 129,6 puanla üçüncü oldu.

Toplam 50 sporcunun yarışacağı erkekler normal tepe bireysel kategorisinde final mücadelesi 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak.