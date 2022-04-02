Arda Güler golünü attı, o istatistikte Süper Lig'de zirveye çıktı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta son golü atan Arda Güler, yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Sarı Lacivertliler, maçı 4-0 kazanırken; son gol genç futbolcu Arda Güler'den geldi. 68. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Arda Güler, uzatmalarda ceza sahası dışından şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.

Süper Lig’deki son dört deplasman maçını 2+ gol atarak kazanan Fenerbahçe, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Mart-Mayıs 2018 arasındaki dönemde yaşadı.