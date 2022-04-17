Arda Güler, Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Ligde yükselişini sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler genç yıldız Arda Güler'in üzerindeydi.

17 yaşındaki genç yıldız, maça yedek başladı. 68. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan Arda, oynadığı futbolla Kadıköy'de taraftarları ayağa kaldırdı.

topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi...82. dakikada VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıda büyük pay sahibi olan Arda Güler, kritik dakikada penaltı için topun başına geçerek, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Avrupa'da zirvede

Sarı-lacivertli formayı ligde 225 dakika giyen Arda, attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle Avrupa'nin 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Arda, ligde forma giydiği her 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağlıyor.

Gol atan en genç Fenerbahçeli futbolcu

Arda, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 yendiği maçta attığı golle de tarihe geçmişti. Genç yıldız, sarı-lacivertli formayla Süper Lig tarihinin "gol atan en genç futbolcusu" unvanını eline geçirmişti.