Arda galibiyet sözü verdi

T24- Bir önceki akşam UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla kendi sahasında karşı karşıya gelen Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak tur şansını rövanş maçına bıraktı. Galatasaray'ın iki golünü de atan anacak pek sevinemeyen Arda Turan, "Oraya gidip turu geçeceğiz " diyerek taraftarlara ve takıma moral verdi.





Cimbom’un kaptanı Arda yüreklere su serpti.



“Gidip orda turu geçeceğiz” diyen Arda, “Ben de Rijkaard gibi yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı. Kaptan şunları söyledi: Rövanşın telafisi yok, başaracağız. Duran toplarda savunma olarak daha dikkatli olacağız. Bir problem yok ve durumu toparlayıp, turu lehimize çevireceğiz.





OFK Belgrad karşısında takımının 2 golünü de kaydeden Arda Turan, Galatasaray formasıyla 518 gün sonra Avrupa kupalarında ağları sarstı. Arda, Avrupa’da en son 2008-09 sezonu UEFA Kupası 3. tur maçında Galatasaray’ın sahasında 4-3 kazandığı Bordeaux maçında 2 gol atmıştı. Öte yandan F.Bahçe derbisi sonrasında Arda ile yaşanan tartışma sorasında Sabri Sarıoğlu ile kavga eden Zonguldaklı gurbetçi Ahmet Cura, tecrübeli futbolcu hakkında Mönchengladbach Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



