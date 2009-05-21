Arda evlilik yolunda!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Arda Turan, barıştığı eski sevgilisi Eda Türkmen’le objektiflere el ele poz verdi.



Galatarasay ve milli takımın yıldız oyuncu Arda Turan (21), Gençlerbirliği maçında attığı gol sonrası eliyle ’e’ işareti yaparak deşifre ettiği sevgilisi Eda Türkmen’e (22) geri döndü.



Çift barışmalarının şerefine önceki akşam Bebek’deki bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta sevgilisinin elini tutarak kapıda kendilerini bekleyen gazetecilere poz veren Turan, şoförünün “Bu bir aile yemeği, görüntü alamazsınız” sözlerine karşılık rahat tavırlarıyla dikkat çekti.



İlk kez bir kızla el ele görüntülenen yıldız futbolcu, ciddi bir ilişki yaşadığını belirterek, “Eda çok farklı ve özel bir kız. Kültürlü, eğitimli, hanım hanımcık bir kız. Öyle olmasaydı el ele kesinlikle poz vermezdim. Eda’nın yanında kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum” dedi.



7 aydır birlikte olan çift 2 ay önce ayrılık kararı almıştı. Arda Turan bu ayrılık döneminde gece gezmelerinde tek başına boy gösterip, Kıbrıs’daki tatilini de yalnız geçirmişti. Çifti yakın dostlarının barıştırdığı öğrenildi.



Bilgi Üniversitesi Medya İletişim Sistemleri bölümü son sınıf öğrencisi olan Eda Türkmen bir dergide yapım asistanı olarak çalışıyor.

