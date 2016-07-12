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Spor

Arda EURO 2016'nın fiyaskoları arasına girdi

"Türk taraftarlarca yuhalanma kepazeliğine katlanmak zorunda kaldı"

12 Temmuz 2016 12:49

"İşte Fransa'daki turnuvada beklentileri karşılayamayan 5 yıldız" ifadesini kullanan AFP'ye göre Euro 2016'nın "5 fiyaskosu" arasında Arda Turan da yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP, Arda için şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesinde ikon olarak görülen Barcelonalı orta saha oyuncusu Arda'ya taraftarlar büyük ümit bağlıyordu. Ancak kulüp seviyesinde zor bir sezon geçiren Arda, Euro2016'da çok didinse de etkili olmakta zorlandı. 29 yaşındaki oyuncu, 1-0'lık Hırvatistan yenilgisinin ardından performansından ötürü kamuoyu önünde özür diledi. Nice'te İspanya'ya karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet sırasında ise Türk taraftarlarca yuhalanma kepazeliğine katlanmak zorunda kaldı."

AFP diğer 4 fiyaskoyu ise şöyle sıraladı:

- Zlatan Ibrahimovic
- Thomas Müller
- İngiltere
- İspanya

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Arda TuranBarcelonaEURO 2016fiyaskoları

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