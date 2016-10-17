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Spor

Arda, Barça'nın en çok koşan ikinci futbolcusu

Arda Turan, La Liga'da 8 hafta sonunda Pique'nin ardından 67.39 kilometreyle ikinci sırada yer aldı

17 Ekim 2016 17:11

La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, en çok koşan futbolculardan biri oldu.

La Liga'nın 8. haftasında sahasında Deportivo'yu 4-0 yenen Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan ve maç sonuna kadar forma giyen Arda Turan, istatistiklerde sahanın en çok koşan futbolcusu olarak dikkat çekti. 

Deportivo maçındaki istatistiklere göre 10,87 kilometre koştuğu tespit edilen Arda, Deportivo'dan Celso Borges (10,81) ve takım arkadaşı Ivan Rakitic'in (10,74) önünde sahanın en çok koşan futbolcusuydu. Sergi Roberto'nun sakatlığı ve Aleix Vidal'ın kadro dışında tutulmasından dolayı Deportivo maçında sağ kanatta görev yapan Arda, bu sezon ilk kez Barcelona'nın sahada en fazla mesafe kateden ismi oldu.

 

Pique'yi takip ediyor

 

La Liga'da geride kalan 8 maç sonunda genel istatistiklere bakıldığında Barcelona'nın en çok koşan futbolcusu toplamda 68,47 kilometreyle Gerard Pique olurken, Arda Turan (67,39) ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Deportivo maçında Barcelona'nın sahadaki en aktif oyuncularından biri olan, paslarıyla oyunu kuran Arda, toplamda 10 kezle en fazla top çalan futbolcu olmayı da başardı.

La Liga'daki 8 maçın 6'sında ilk 11, 2'sinde de yedekten oyuna giren Arda, toplam 572 dakika sahada kalırken, Pique'nin (630) ardından Barcelona'da en çok dakika alan ikinci futbolcu olarak gözüktü. İspanya liginde 2 golü bulunan Arda, isabetli pas oranı ve top çalma istatistikleriyle de Barcelona takım ortalamasının üzerine çıktı.

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BarcelonaArda TuranGerard PiqueIvan Rakitic

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