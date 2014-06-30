Arda Atletico'dan ayrılıyor mu?

İspanyol ekibinin Arsenalli Santi Cazorla ile görüştüğü, bu durumun Arda Turan'ın takımdan ayrılma olasılığını güçlendirdiği kaydedildi.

Arda Turan'ın Atletico Madrid'den ayrılma olasılığı güçlendi.

Arda ile aynı özellikleri taşıyan milli oyuncu Cazorla'nın İngiltere'den ayrılmak istediği ve Atletico'ya haber göndererek 'beni alın' dediği idida edildi.

As gazetesinde yer alan haberde Atletico Madrid yönetiminin Arda'nın satışında elde edilecek paranın Cazorla'nın transferine harcanılacağına dikkat çekildi.

Santi Cazorla için Arsenal kulübü ile yaklaşık 20 milyon Euroya el sıkışıldığını da hatırlatan gazete, bu futbolcunun İngiliz kulübünde kazandığı paradan fedekarlık yaparak daha düşük bir ücrete Atletico forması giymeye hazır olduğunu belirtti.

Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, daha önce yaptığı bir açıklamada Arda'yı da işaret ederek, isteyen kulüplerin oyuncularının bonservis bedelini ödemeleri taktirde istedikleri futbolcuları satın alabileceklerine işaret etmişti.

Cazorla transferinin gerçekleşmesi halinde milli futbolcumuz Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.