T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Atletico'dan ayrılıyor mu?

İspanyol takımının Arda'nın yerine Arsenal'da forma giyen Cazorla ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı

30 Haziran 2014 12:14

İspanyol ekibinin Arsenalli Santi Cazorla ile görüştüğü, bu durumun Arda Turan'ın takımdan ayrılma olasılığını güçlendirdiği kaydedildi.    

Arda Turan'ın Atletico Madrid'den ayrılma olasılığı güçlendi.

Arda ile aynı özellikleri taşıyan milli oyuncu Cazorla'nın İngiltere'den ayrılmak istediği ve Atletico'ya haber göndererek 'beni alın' dediği idida edildi.

As gazetesinde yer alan haberde Atletico Madrid yönetiminin Arda'nın satışında elde edilecek paranın Cazorla'nın transferine harcanılacağına dikkat çekildi.

Santi Cazorla için Arsenal kulübü ile yaklaşık 20 milyon Euroya el sıkışıldığını da hatırlatan gazete, bu futbolcunun İngiliz kulübünde kazandığı paradan fedekarlık yaparak daha düşük bir ücrete Atletico forması giymeye hazır olduğunu belirtti.

Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, daha önce yaptığı bir açıklamada Arda'yı da işaret ederek, isteyen kulüplerin oyuncularının bonservis bedelini ödemeleri taktirde istedikleri futbolcuları satın alabileceklerine işaret etmişti.

Cazorla transferinin gerçekleşmesi halinde milli futbolcumuz Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ETİKETLER

arda turanatletico madridSanti Cazorlaarsenalsatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24