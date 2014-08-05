Arda, 8,5 yıl sonra Galatasaray'a rakip

Daha önce kiralık olarak mücadele ettiği Manisaspor'da Galatasaray'a karşısına çıkan Arda Turan, İspanya La Liga şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Atletico Madrid formasıyla yarın Soma'ya yardım amacıyla yapılacak hazırlık maçında sarı kırmızılı ekibe rakip olacak.

2002-2003 sezonunda Galatasaray'da profesyonel olan ve Türkiye kariyerinde sarı kırmızılı ekip dışında sadece Manisaspor'da kiralık olarak mücadele eden 27 yaşındaki Arda Turan, 2005-2006 sezonunda 25 Şubat 2006'da Manisaspor'un 4-2 mağlup olduğu Galatasaray maçında sarı kırmızılı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Atletico Madrid'le geçen sene La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Şampiyonlar Ligi'nde de finale kadar çıkan Arda Turan, yarın İspanyol temsilcisiyle 8,5 sene sonra Galatasaray'ın rakibi olacak.

Müsabaka Atatürk Stadı'nda

Soma'daki maden faciası nedeniyle organize edilen müsabaka yarın saat 21.00'de Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın biletlerinin satışına biletix.com, biletix çağrı merkezi, biletix perakende satış noktaları, İzmir Atatürk Stadı, İzmir Alsancak GSStore ve İzmir Forum Bornova AVM GSStore'da devam ediliyor. Kapalı tribün biletleri 90, açık tribün 60, kale arkaları ise 45 liradan satılıyor.

Galatasaray yine İzmir'de

Sezon hazırlık kapsamında geçen yıl İspanyol temsilcisi Malaga ile 21 Temmuz 2013'de Atatürk Stadı'nda karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 3-3 barabere kalmıştı. Sarı kırmızılı ekip, 4 Ağustos 2012 günü İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'yu 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray, bu yıl da Atletico Madrid'le karşılaşacak.

Atletico Madrid'in maç kadrosu

İspanyol ekibi 1967-1968 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Fuar Şehirleri Kupası (UEFA Kupası) ikinci tur ilk maçında 2-0 yendiği Göztepe'ye İzmir'de 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Müsabaka için bu gün İzmir'e gelecek olan Atletico Madrid'in 20 kişilik maç kadrosunda yer alanlar şöyle:

Kaleciler: Moya, Bounou

Defans: Siqueira, Juanfran, Insua, Godin, Gimenez, Ansaldi, Miranda, Lucas

Orta saha: Mario Suarez, Tiago, Koke, Saul, Raul Garcia, Arda Turan, Gabi

Forvet: Mandzukic, Leo Baptistao, Hector