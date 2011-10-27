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Arda - Sinem aşkı bitti

Arda Turan-Sinem Kobal çifti ayrıldı. İddiaya göre genç futbolcu bir süredir Ceylan Çapa ile görüşüyor.

27 Ekim 2011 03:00



T24-  Milli futbolcu Arda Turan, Sinem Kobal'dan ayrıldı. İddiaya göre genç futbolcu bir süredir Ceylan Çapa ile görüşüyor.



Hürriyet'in haberine göre, Arda Turan’ın Fatih Terim’le birlikte Sinem Kobal’ı ailesinden istemeye gittiği haberleri asılsız çıktı. Evlilik bir yana, ünlü çift sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı. Bazıları araya giren mesafe nedeniyle ilişkinin sona erdiğini söylüyor. Ancak ayrılıkla ilgili haberlerde Ceylan Çapa’nın da adı geçiyor.


Şamdan’da yakınlaştılar        


İddiaya göre Arda, milli maç için İstanbul’a geldiği günlerde, şamdan’da Ceylan Çapa ile karşılaştı. Koyu Galatasaray taraftarı olduğu bilinen, halen Fashion TV’de sunuculuk yapan ve asıl amacı spor spikerliği olan Çapa ile genç futbolcu, o akşam yakınlaştı. İkili o günden beri BBM üzerinden sık sık mesajlaşıyor.


Ceylan Çapa, Galatasaray’dan Atletico Madrid’e transfer olduğunda Arda Turan için “Arda’nın boşluğunun tam olarak dolması zor” diye yazmıştı.  

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