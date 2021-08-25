Arçelik yöneticileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında farkındalık için Ağrı Dağı'na tırmandı

Arçelik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda alanında farkındalık yaratmak için Koç Holding’in üst düzey yöneticilerinden ve Arçelik’in faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki katılımcılardan oluşan ekiple Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.

Ağrı dağına tırmanan 16 kişilik ekip, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, yaptığı açıklamada "Günümüzün en önemli küresel sorunları arasında iklim değişikliği yer alıyor. Bu doğrultuda şirketler, hem faaliyet gösterdikleri sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin hem de kurum olarak üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket ediyor." diye konuştu.

Son günlerde Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketlerine de değinen Ebiçlioğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Yakın zamanda ülkemizde ve dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri hem iklim krizinin artan etkilerini hem de bu mücadelede birlikte hareket etmenin önemini bizlere bir kez daha gösterdi. Arçelik olarak, önümüzdeki dönemde de coğrafyamızın sürdürülebilir gelişimine destek olmaya, çevresel etkimizi azaltarak doğayı korumaya, ülkemiz ve dünyamız için değer yaratmaya devam edeceğiz"