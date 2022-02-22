Arçelik ve İYİ-GE Platformu 'İklim Dostu Hareket' projesini başlattı

Arçelik iklim değişikliği kapsamında Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, iklim aktivistleri ve sanatçıların oluşturduğu "İyilik Geliştirme" (İYİ-GE) Platformu ile "İklim Dostu Hareket" projesini başlattı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, söz konusu projeyle dünyayı tehdit eden sorunlara karşı tüketicilerle birlikte çözüm aramayı hedeflediklerini aktardı. Dinçer "İYİ-GE kurulumuzun öncülüğünde hanelerde başlayan İklim Dostu Hareketi büyüterek ülke genelinde bir seferberliğe dönüştürmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyoruz"

Dinçer bu kapsamda İzmir'de ilk "iklim dostu" mağazayı açtıklarını belirterek, bu konsepti yaygınlaştıracaklarını dile getirdi. Dinçer söz konusu mağazaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İklim Dostu Mağazamız, aydınlatma otomasyonuyla standart aydınlatma sistemine sahip mağazalara kıyasla yüzde 30 oranında enerji verimli. Karbon ayak izini nötrleyen mağazamızda kullanılan tekstil sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Sürdürülebilir teknolojileri ve çevre dostu yaşamı destekleyen atölyeleri tüketicilerimizle buluşturduğumuz iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye’ye genişletmeyi, yıl sonuna kadar 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyoruz"

Söz konusu mağazaya ilişkin şirketten verilen bilgilere göre mağazanın cephe tasarımında kullanılan metal paneller, hurda çamaşır ve kurutma makinalarımızın yan panellerinden üretildi. Mağaza çalışanlarının kıyafetleri sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Mağazanın bulunduğu AVM’nin otopark alanında da tüm ziyaretçiler için elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli scooter ve bisiklet şarj istasyonları kuruldu.

"Tüketiciye yol gösterilecek"

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil, proje kapsamında iklim değişikliği için yapılabilecekler konusunda tüketiciye yol göstermek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"İklim Algısı Araştırması’na göre, katılımcılar sürdürülebilirlik, karbon ayak izi gibi kavramlar konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyor ancak hepsi iklim değişikliği konusunda duyarlılık gösteriyor. İYİ-GE Kurulu ile başlattığımız İklim Dostu Hareket tüketiciye neler yapabileceği konusunda yol gösterecek."

Arçelik ve İYİ-GE Kurulu'nun kısa dönemli iki hedefi bulunduğunu aktaran Özbil "İlki, Arçelik’in bayileri, çalışanları ve müşterileriyle birlikte tüm paydaşlarını ve toplumu dahil edeceği, doğanın ve gezegenin korunmasına, sürdürülebilir tüketime yönelik bir proje geliştirmek. İYİ-GE 'İklim Dostu Hareket' ile bu hedefi gerçekleştirmek üzere ilk adımı attı. İkincisi ise, 'Ne yapılabilir?' sorusuna yanıt ararken sorumlu üretim ayağında İYİ-GE’nin katkısını ortaya koymak. Kurul bu kapsamda Arçelik Ar-Ge’sine çeşitli proje önerilerinde de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İYİ-GE nedir?

Açılımı “İyilik geliştirme” olan İYİ-GE, bilim insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aktivist ve sanatçılardan oluşan ve daha iyi bir dünya yaratmayı sağlayacak fikirler ve projeler için çalışmak üzere bir araya gelen bir kurul.İYİ-GE Platformu’nun Bilim Koordinatörlüğünü Çevre Bilimci, Change.org’un kurucusu, Sosyal Girişimcilik Platformu Ashoka’nın Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Özesmi gerçekleştiriyor.

Kurulun diğer üyeleri şöyle; TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, WWF Kurumsal İş Birlikleri Yönetmeni Nilay Dökümcü, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) Yönetici Direktör Dr. Gonca Ongan, KUSİF Proje ve Eğitim Kıdemli Uzmanı Agata Fortuna, Havas İstanbul Genel Müdürü Ceren Çubukçu, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkez Müdürü Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, çevre aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu, oyuncu Yiğit Özşener.

İyi-Ge’nin Moderatörlüğünü ise Ahmet Akın yapıyor