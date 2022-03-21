Arçelik, sürdürülebilirlik kapsamında BM girişimi CEO Water Mandate’in destekçisi olduğunu açıkladı

Arçelik, sürdürülebilirlik ve iklim krizi ile mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin girişimi olan ve iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in destekçisi olduğunu açıkladı.

CEO Water Mandate'e destek veren şirketler, su yönetimi konusunda hem kendi operasyonlarında hem de tüm değer zinciri boyunca çalışmalar yaparak, su yönetimi konusunda iş birlikleri geliştiriyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Arçelik Ceo'su Hakan Bulgurlu, "Son 8 yılda eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit. 2030’a kadar Türkiye, Romanya, Rusya, Tayland, Güney Afrika ve Pakistan üretim tesislerimizde ürün başına su çekimini 2015 baz yılına göre yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyoruz. CEO Water Mandate destekçilerinden biri olarak; tüketicilerimize doğa dostu teknolojiler sunmaya devam edecek, su yönetimi alanındaki yenilikçi çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışacağız" diye konuştu.