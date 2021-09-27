Arçelik'in Eskişehir Fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Global Lighthouse Network'e seçildi

Koç Topluluğu'ndan Arçelik Eskişehir Buzdolabı fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) sanayi 4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerinin belirlediği "Global Lighthouse Network"e seçildi.

Fabrika, Ford Otosan ve Romanya'daki Arçelik Çamaşır Makinesi fabrikasının ardından “Global Lighthouse”a seçilen 3. Koç Topluluğu'ndan fabrika oldu.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Koç Topluluğu olarak rekabetçiliğimizi artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Dijital dönüşümü, kültürel dönüşüm programımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz." dedi.

Çakıroğlu ayrıca fabrikanın dijital dönüşüm sürecinde genişleyen ürün yelpazesine yönelik artan tüketici taleplerinin karşılanabilmesi için 30'dan fazla iyi uygulama geliştirdiklerini aktardı. Çakıroğlu, Söz konusu uygulamaların geliştirilmesi aşamasında ise KOBİ'ler, üniversiteler ve start-up'larla iş birliği yapıldığını ifade etti.

Çakıroğlu, gelinen noktada müşteri talepleri nedeniyle kapasite yatırımı hedefleri olduğunu vurguladı.