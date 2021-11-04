Arçelik'e iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri kapsamında Terra Carta Mührü verildi

Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadeleyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere Birleşik Krallık Galler Prensi tarafından verilen ‘Terra Carta Mührü’nü aldı. Arçelik, Türkiye'den bu ödülü alan tek şirket oldu.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu yaptığı açıklamada 2050 yılına dek net sıfır emisyon olmak için eş zamanlı pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek "Bu prestijli ödül, bilim temelli sürdürülebilirlik taahhütlerimizi işimize doğru yansıttığımızın da bir göstergesi" dedi.

Birleşik Krallık Galler Prensi ise, “Terra Carta Mührü, sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bağlılık gösteren ve işinin merkezine Doğa, İnsan ve Gezegeni koyan kurumları ödüllendirmektedir. Çocuklarımız ve torunlarımız için gezegeni korumak istiyorsak, hepimiz bazı değişiklikler yapmak zorundayız ve bu şirketler, hepimiz için bunu daha kolay hale getirmeyi taahhüt ediyorlar" dedi.