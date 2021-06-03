Arçelik CEO'su Bulgurlu: Türkiye Paris İklim Anlaşmasını imzalamazsa ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak

Arçelik 13. Sürdürülebilirlik raporunun ayrıntılarını Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ve iklim aktivisti Selin Gören'in katılımıyla gerçekleşen online bir toplantıda duyurdu. Bulgurlu, Arçelik'in 2050'ye kadar tüm operasyonlarında sıfır karbon emisyonu hedeflediklerini açıkladı.

Bulgurlu, ayrıca Dünya'da karbon salınımına karşı alınan önlemleri ve Türkiye'nin Dünya'daki yeri hakkında da konuştu. Bulgurlu Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını imzalamazsa ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti.

Bulgurlu yaptığı konuşmada karbon emisyonunu azaltmaya yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyon hedefliyoruz. 2030 yılına kadar karbon emisyon azaltım hedeflerimiz Bilim Temelli Hedefler Girişimi-Science Based Targets tarafından onaylandı. Buna göre 2030’a kadar doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden scope 1 emisyonlarını 2018 yılındaki seviyeye göre yüzde 30, dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden scope 2 emisyonlarımızı yüzde 30, tüketicimizin satın aldığı ürünlerimizden kaynaklı scope 3 emisyonlarını ise yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyoruz"

Dünyada artan plastik krizine de değinen Bulgurlu "Plastik atık krizi her yıl katlanarak büyüyor. Güncel bir araştırmaya göre, 2050 yılında sera gazı emisyonlarının neredeyse yüzde 10’unun tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanacak. Atmosferdeki karbondioksit oranı, 4 milyon yılın ve insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı” diye konuştu.

Arçelik'in sürdürülebilirlik raporunda ayrıca şirket, karbon nötr olmayı sürdürebilmek için önümüzdeki dönemde 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Yine raporda enerji verimli ürünlerinin satışından elde edilen ciro, toplam cironun yüzde 50'sini oluşturduğu belirtildi.

"350 Milyon euroluk yeşil tahvil ihracı yaptık"

Arçelik Ceo'su Hakan Bulgurlu, şirketin 350 milyon euroluk yeşil tahvil ihracı yaptığını ve bu ihraçların önümüzdeki dönemlerde de yapılabileceğini ifade etti. Bulgurlu şöyle konuştu:

"Türkiye’den uluslararası piyasalara 350 milyon euroluk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buradan elde ettiğimiz finansmanı sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızda kullanacağız."

"Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamazsa ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak"

Hakan Bulgurlu, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını imzalamazsa çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını dile getirdi. Bulgurlu, "Sınırlı karbon vergisi diye bir konu var, önümüzdeki kısa vadede en önemli konu bu." diye konuştu.

"AB Yeşil Mutabakatı başarılı ama uygulamanın tüm dünyaya yayılması gerekiyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil mutabakatına değinen Bulgurlu, söz konusu uygulamanın başarılı olduğuna ancak uygulamaların tüm dünyada uygulanmadığı sürece işe yaramayacağını belirtti. Bulgurlu şöyle konuştu:

"AB Yeşil dönüşüm mutabakatı başarılı ve etkili. Avrupa tüm Dünya karbon emisyonunun toplam yüzde 8'ini oluşturuyor. Dolayısıyla Avrupa ne yaparsa yapsın ancak iyi bir örnek olabilir. Uygulamaların etki yaratması için tüm dünyaya yayılması gerekiyor."

Ayrıca Bulgurlu AB Yeşil Mutabakatına yönelik şunları da kaydetti:

"Bu yeşil mutabakatla birlikte Avrupa'da regülasyonlar çok sertleşiyor. Bizim gibi Paris Anlaşması'nı imzalamamış olan ülkeler için çok zor günler bekliyor ileride. Bunu mutlaka imzalamamız lazım çünkü imzalamazsak ve net bir karbon fiyatlama piyasası kurmazsak, o zaman sınırda karbon vergilenmesi gündeme gelecek ve bizim ihracatımız pahalılaşacak. Bahsettiğiniz küçük KOBİ'ler yani tedarik zincirinde Avrupa'ya mal ve hizmet veren KOBİ'ler rekabet edemeyecek. Endişeleri de anlıyorum. Paris Anlaşması beraberinde ciddi yükümlülükleri getirecek. Örneğin, demir-çelik endüstrisinde önemli yatırımları tetiklemekte ama zaten bu yatırımları yapmamız gerekiyor."