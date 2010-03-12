Arçelik Avrupa Çevre Ödülü'ne aday

T24 - Arçelilk, AB tarafından çevreye katkı yapan işletmelere 2 yılda bir verilen Avrupa Çevre Ödülü için 141 başvuru arasında seçilen 10 finalist şirket arasına girdi.



Arçelik, AB üyeleri ve aday ülkelerden şirketlerin başvurabildiği Avrupa Çevre Ödülü için yönetim kategorisinde Avusturyalı atık işleme şirketi AEVG (Abfall-Entsorgungs-und Verwertungs) ve İngiliz gıda şirketi Findus Group'la yarışacak.



AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, stratejik vizyonu ve yönetim sistemiyle sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmaya çalışan şirketlerin dikkate alındığı yönetim dalında Avrupa Çevre Ödülü'ne Arçelik'in, çevresel ve sosyal konuları şirket yönetimine tamamen entegre etmesi ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde bu bütüncül yaklaşımı benimsemesi nedeniyle aday gösterildiği belirtildi.



Arçelik'le birlikte 1990 yılından itibaren dağıtılan Avrupa Çevre Ödülü için ilk kez aday ülkelerden bir şirket finale kalmayı başardı.



AB Komisyonu, 4 dalda verilen Avrupa Çevre Ödülleri için ürün dalında Alman Siemens, Slovek EDF Group, Belçikalı Energy ICT ve Yunan Frigoglass Saic'i, proses dalında Alman Zenergy Power ve Dr.-Ing. Werner Neu Verfahrenstechnik ile Belçikalı Ecover'i ve uluslararası işbirliği dalında İspanyol Grupo Ferrovial'i aday gösterdi.

