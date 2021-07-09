Arçelik CEO'su Bulgurlu: Hitachi ciromuza 1 milyar dolar katkı sağlayacak

Arçelik, 2020 yılında 5 milyar Euro değerinde konsolide ciro elde etti.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, yaptığı açıklamada “ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye operasyonu olan Manisa’da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78,3 milyon Euro yatırımla bünyemize kattık." açıklamasını yaptı.

Bulgurlu, "Fabrikalardan 3 yıl boyunca Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek. Bu yatırım ile toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 20’lik bir artış hedefliyoruz. Amacımız Whirlpool ile ticari bir iş birliği başlatırken, yeni ihracat pazarlarında fırsatları yakalamak” dedi

Arçelik CEO'su sözlerine şöyle devam etti:

"Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions’ın yüzde 60 hissesini satın alarak kurduğumuz ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances 1 Temmuz itibariyle Arçelik çatısı altında konsolide oldu ve faaliyetlerine Arçelik’in yönetimiyle devam edecek. Bu yeni şirket, İpek Yolu stratejimiz doğrultusunda kritik öneme sahip. Toplam ciroya yıllık bazda yaklaşık 1 milyar dolar, FAVÖK marjına ise yaklaşık 75 milyon dolar katkı sağlayan bu yatırım aynı zamanda işletme sermayesi ihtiyacının çok düşük olması nedeniyle nakit akışına da pozitif etki sağlayacaktır."

Arçelik'in finansal yönüyle ilgili bilgi veren Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen ise şöye konuştu:

"Konsolide ciromuz TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 40.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Euro bazında bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla, 5.09 milyar Euro oldu. İlk çeyrekte sektörümüzde özellikle gelişen ülkelerde güçlü bir geri dönüş gördük. Sadece Çin’de beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte yüzde 56 büyüme kaydetti. 2021’nin genelinde pazarda talebin canlı olmasını beklemekle birlikte, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüksek baz etkisinin sonuçlarını göreceğimizi düşünüyorum.

Uluslararası piyasalarda 350 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdik. Yeşil tahvil ihracından sağlanan fon ile Arçelik, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesinde; enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerini finanse edecek."