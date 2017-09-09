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Kültür-Sanat

Arbella ödülleri sahiplerini buldu

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de tesisleri bulunan Arbella Makarna'nın bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların sahipleri ödüllerini aldı

09 Eylül 2017 17:50

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de tesisleri bulunan Arbella Makarna\'nın bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışması\'nda dereceye giren fotoğrafların sahipleri ödüllerini aldı.
Forum Alışveriş Merkezi Atıf Yılmaz Meydanı\'nda düzenlenen ödül törenine Mezitli Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan, Arbel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, sanatçılar ve vatandaşlarda katıldı. Tören öncesi konuşan Mahmut Arslan, bu yıl yarışmaya 42 farklı ülkeden 1157 fotoğrafçı tarafından çekilen 8 bin 909 fotoğrafın gönderildiğini söyledi. Arslan, jüri üyelerinin birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmada zorlandığını belirterek, \"Bize her zaman \'Getirisi ne?\' diye soruyorlar. \'Mersin\'e, fotoğraf sanatına katkımız olsun\' diye bunu düzenliyoruz. Biz sadece burada makarnayı göstermiyoruz. Burada çocukken oynadığımız ama unuttuğumuz oyunlar var. Dünyanın her yerinden böyle fotoğraflar geliyor. Onları gördükçe insanlar geçmişini hatırlıyor. O yüzden katılımcılara teşekkür ediyorum\" dedi.
Konuşmaların ardından \'Makarna ile Sağlıklı Yaşam\' Kategorisinde Jianhui Liao (Çin) ile Tuytran Van (Vietnam) birinci olurken, \'Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları\' kategorisinde Mehmet Kılıçoğlu (Türkiye) ile Peng Yuan (Çin) altın madalyanın sahibi oldu. \'Spor\' kategorisinde ise Yan Yang (Çin) ile Lorant Csakany (Sırbistan) altın madalya kazanırken, \'Serbest\' kategoride de Yan Yang (Çin) ile Xiaogang Zheo (Çin) altın madalyanın sahibi oldu. FIAB en iyi fotoğrafçı ödülünün sahibi ise Barış Barlas oldu. Arbella özel ödülünü de Yushan Li (Çin) aldı.
Ayrıca Arbella temsilcisi tarafından seçilen bir eser sahibine \'Arbella Özel Ödülü\' ve \'TFSF Özel Ödülü\'nün yanı sıra FIAP tarafından yarışmada en fazla derece alan sanatçıya da \'en iyi fotoğrafçı ödülü\' verildi.

FOTOĞRAFLI

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