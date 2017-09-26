Arazöz sürücüsü kazada öldü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde, orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet çarpıştı. Kazada azazöz sürücüsü Yüksel Demir, öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait, 48 yaşındaki Yüksel Demir yönetimindeki 35 AC 166 plakalı arazöz, yangın ihbarı sonrası gittikleri bölgeden dönerken, Selçuk-Menderes karayolu Ataköy mevkisinde 35 DUU 25 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, arazöz sürücüsü Yüksel Demir ile aynı araçta bulunan orman işçileri Mustafa Yetik, Mustafa Gürpınar, Hamza Özcan, kamyonetteki Abidin Tekeş ve Ahmet İbrahim yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan arazöz sürücü Yüksel Demir, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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