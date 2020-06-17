Arazisini kullanamayınca, Konyaaltı Sahili'ne inen yolu prefabrik evle kapattı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Arif Orhan, 120 milyon değer biçilen arazisini ticari faaliyette kullanamayınca, arsasından Konyaaltı Sahili'ne geçen yolu prefabrik evle kapattı.



Tapulu boş araziye yıllardır emlak vergisi ödeyen Arif Orhan, bu alanı ticari amaçlı değerlendirmeye karar verdi.

Yapı ve kayıt belgesi yok

Orhan, yaklaşık 500 hissedarı bulunan araziyi kullanmak için yakınlarının iznini aldı. Orhan, ilk iş olarak imar planında olmadığını iddia ettiği ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline çıkan arazisinden geçen yolu prefabrik yapı ile kapattı.





Gelen tepkiler ve yapı kayıt belgesinin olmaması nedeniyle Orhan, prefabriğini kaldırmak için söz verdi.



Arif Orhan, eyleminin ses getirdiğini ve arazisini ticari amaçla kullanabilmek için kendisine geçici de olsa ruhsat verilmesini talep etti.

"Belediyeye söz verdik, kaldıracağız"

Belediyenin kayıtlarında yolun arsa içinde olduğunu savunan Arif Orhan, "Prefabrik iki gün kaldı. Kaldıracağız. Belediyeye söz verdik ve kaldıracağız. Tapulu arazimiz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Acı bir vaka. Prefabriği koymama tepki gösterenler oldu. Bizim buradaki teşebbüsümüz dikkat çekmek ve hakkımızı aramak. Mağduriyetimizin giderilmesidir. Hakkımız olanı istiyoruz, biz arazimizde faaliyet göstermek istiyoruz. Bize geçici de olsa ruhsat versinler. Dedelerimizden kalan mülkümüzü kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Konyaaltı Belediyesi ise yapı kayıt belgesinin olmamasının nedeniyle prefabriğin kaldırıldığını açıkladı.