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Yaşam

Arazide patlayıcı madde

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir tarlada, poşetler içinde 13 adet el bombası ile 5 TNT kalıbı bulundu.

04 Aralık 2008 02:00

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir tarlada, poşetler içinde 13 adet el bombası ile 5 TNT kalıbı bulundu.

Balıklıçeşme beldesi-Göktepe köyü yolunda yürüyen kimliği açıklanmayan kişi, bir tarladaki toprak yığınları üzerinde poşetler içerisinde bomba olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmada, ayrı ayrı poşetler içerisinde 13 adet el bombası, 5 adet TNT kalıbı bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekibi de olay yerine gitti.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerindeki incelemeleri sürerken, bulunan mühimmat jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, tarlada başka patlayıcı maddelerin bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.




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