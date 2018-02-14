T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arazide otlayan inek su kuyusuna düştü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde arazide otlayan bir inek, yaklaşık 4 metrelik boş su kuyusuna düştü

14 Şubat 2018 21:15

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde arazide otlayan bir inek, yaklaşık 4 metrelik boş su kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burgaz Mahallesi Çaltılık mevkiindeki arazide otlayan ineklerden biri, ağzı ince beton ile kaplı boş su kuyusunun üzerine çıktı. Betonun hayvanın ağırlığına dayanamayıp kırılması üzerine, inek kuyuya düştü. İsmail Kiriş, kuyu üzerinde olduğunu son anda fark ettiği ineğini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kiriş\'in ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, ineği kuyudan çıkardı.
İneğinin su kuyusu üzerine çıktığını son anda fark ettiğini belirten İsmail Kiriş, \"Arazide otlayan ineklerden birinin su kuyusu üzerine çıktığını görür görmez, uzaklaştırmaya çalıştım fakat yetişemedim. Bir anda kırılan betonun ardından yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştü. Kendi imkânlarımızla çıkarmaya çalıştık fakat başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla ineği kuyudan çıkarabildik\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OktayMuğla DHA MUĞLA MilasBurgaz MahallesiBetonunKirişBirKendiEkiplerinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24