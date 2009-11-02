Arazi yüzünden tartıştığı yeğenini öldürdü

Çorum'un Bayat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca, yeğenini tüfekle vurarak öldürdü, yeğeninin eşi ile akrabasını darbetti.

Alınan bilgiye göre, Çukuröz köyünde, Ahmet S. (60), yeğeni Ali S'nin (26) evde olmadığı bir saatte evine gitti.

Ahmet S, yeğeni Ali S'nin kendisinden izin almadan arazisinden kanalizasyon borusu geçirmek için kazı yaptığı gerekçesiyle evde bulunan yeğeninin eşi Satı S. (21) ve akrabası Nuray S. (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet S, 2 kadını tüfeğin kabzasıyla darbetti.

Bu sırada eve gelen Ali S, eşinin darbedildiğini görünce amcasının üzerine yürüdü. Ahmet S, yeğenine tüfekle 3 el ateş etti. Ali S, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet S. gözaltına alındı.

Satı S. ve Nuray S, Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı.