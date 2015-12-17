Arazi tartışması kavgayla sonlandı; 10 yaralı, 12 gözaltı

Şanlıurfa'da, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tüfek, tabanca ve taşların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Jandarma'nın müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Erkan ve Çalışkan aileleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada, iki aile fertleri birbirine tüfek, tabanca, taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine gelen jandarmaların müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi tedavi için kentteki hastanelere götürüldü. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kavgayla ilgili inceleme başlatan jandarma, olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.