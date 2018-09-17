T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Mehmet Ali Yetim, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mehmet Yetim'i (41) pompalı tüfekle vurarak öldürdü

17 Eylül 2018 14:19

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, Mehmet Ali Yetim, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mehmet Yetim\'i (41) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam, merkez Karaköprü ilçesinin Ayanlar kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Yetim ile amcası Mehmet Ali Yetim, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet Ali Yetim, kavga sırasında, pompalı tüfekle yeğeni Mehmet Yetim\'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Yetim, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Ali Yetim ile ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Mehmet Yetim’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMehmet Ali YetimMehmet YetimOlayKaraköprüAyanlarAraziYetimTartışmaMehmet Ali YetimkavgaTüfektenAli YetimMehmet YetiminFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24