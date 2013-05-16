Araz: Beren Saat beni zarara uğrattı

Beren Saat'in vergilerini yatırmayarak dolandırıldığını iddia ettiği muhasebecisi Muharrem Araz, hakkında açılan davayı ve suçlamaları reddetti. Hakkında 63 bin TL tazminat davası açılan Muharrem Araz, Beren Saat'e muhasebe değil, danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

Beren Saat’in son dönemde vergilerini yatırmayarak kendisini dolandırdığını öne sürdüğü ve hakkında 63 bin TL’lik tazminat davası açtığı Muharrem Araz, suçlamaları reddetti.



Saat’in 'muhasebecim' dediği Araz, ünlü oyuncuya muhasebe değil, danışmanlık hizmeti verdiğini iddia etti. Araz’ın avukatı Şeref Köksal, ünlü oyuncunun iddialarına karşılık hazırladığı dilekçede şu ifadelere yer verdi:



'Müvekkilim, davacıya sadece danışmanlık yapabileceğini söylemiş ve karşılığında ücret alacağını anlatmıştır. Davacıyla danışmanlık ilişkisi 2012’nin nisan ayına kadar sürmüştür. Beren Saat tarafından müvekkilime mali işleri için bankadan çekip yatırmaya yetkili olduğuna dair verilmiş bir belge veya vekaletname yoktur.



Beren Saat vergi dairesine yatırılması gereken borcunu zamanında ödememiştir. Gününde yatırılmayan paralar için müvekkilim zora girmiştir.



Gecikme faizleri müvekkilim tarafından karşılanmıştır. Havale gönderme dekontları ile vergi dairesinin kayıtlarına bakıldığında, esas zarara uğrayanın müvekkilim olduğu ortaya çıkacaktır. Davanın reddini talep ediyoruz.'