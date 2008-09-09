Araya Kaynarca girdi

Oktay Kaynarca'nın Beren Saat'le ilgili açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu. Bülent İnal ve Beren Saat kıskançlık yüzünden ayrıldı.



Herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı Beren Saat ve Bülent İnal çiftinden, ayrılık haberi geldi. İki genç oyuncunun aşkı, kıskançlığa yenildi. Yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşayan Bülent İnal ve Beren Saat, iddialara göre sık sık kavga ediyordu.



Dizi çekimleri yüzünden uzun ayrılıklar yaşayan çiftin arasında kıskançlık krizleri de yaşanıyordu. Ünlü çiftin son kavga sebebi ise Oktay Kaynarca oldu.



'Beren'i çok beğeniyorum'



Bir ankette Beren Saat ile yakıştırılan Kaynarca, güzel oyuncuyu çok beğendiğini söylemişti. Hatta daha da ileri giderek bir projede Saat ile birlikte rol almak istediğini de belirtmişti. Bu açıklamalar İnal ve Saat arasında bardağı taşıran son damla oldu.



Dedikodulara göre; Kaynarca'nın açıklamalarına sinirlenen İnal, sevgilisiyle kavga etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan Beren ise son çareyi ayrılmakta buldu.