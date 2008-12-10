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Araya giren komşu kızı

Güiza'nın, komşu kızıyla geçirdiği geceyi öğrenen sevgilisi ve menajeri Nuria Bermudez'den ayrıldığı öğrenildi.

10 Aralık 2008 02:00

Güiza'nın, komşu kızıyla geçirdiği geceyi öğrenen sevgilisi ve menajeri Nuria Bermudez'den ayrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin "Okçu" lakaplı forvet oyuncusu Daniel Güiza'nın, komşu kızıyla geçirdiği bir geceyi öğrenen sevgilisi ve menajeri Nuria Bermudez'den ayrıldığı öğrenildi.

İspanya'da geçtiğimiz yıl gol kralı olmasına rağmen Türkiye'de gol yollarında Fenerbahçeliler'i memnun edemeyen Daniel Güiza, bir darbe de sevgilisi ve menajeri Nuria Bermudez'den yedi. Denizli deplasmanından 1-0'la dönen Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu, galibiyeti Taksim'deki barlarda kutladı. Ancak gazeteciler ünlü futbolcuyu bar çıkışı görüntülemek için peşine takıldığında yanındaki kadının seksi sevgilisi Nuria olmadığını gördüler.

Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için onlarla tartışan Güiza'nın, sinirli tavırlarının nedeni, yanındaki bayanın kimliğini saklamaya çalışmasıydı. Güiza, zorlu Denizli galibiyeti sonrası eğlenmeye, İstanbul'da komşusu olan bir kadınla birlikte çıkmıştı. Sevgilisi Nuria Bermudez'in, yalnız eğlenmediğini görmesini istemeyen Güiza'nın çabaları sonuçsuz kaldı.
Güiza'nın, kiminle birlikte eğlendiği görüntülenemedi ancak sevgilisi Nuria Bermudez'in kaçamak eğlenceden haberi oldu.

Çapkınlığını bildiği sevgilisi Güiza'nın İstanbul'daki barlarda başka kadınlarla eğlendiğini öğrenen Nuria Bermudez, Fenerbahçe'nin "okçu"sunu terk etti. Menajeri de olan seksi mankenle tartışarak yollarını Güiza'nın, yeni bir menajer bulmaya çalıştığı öğrenildi.

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