Araştırmaya göre yolcular, 'yetersiz bakiye' sesini duymaktansa yağmurda ıslanmayı tercih ediyor

Mastercard, toplu taşıma kullanımına yönelik gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre yolcular yetersiz bakiye sinyal sesini duymak yerine güneşin altında yürüyerek gitmeyi ya da sağanak yağmurda ıslanmayı tercih ediyor.

NTV'de yer alan habere göre MasterCard, toplu taşıma kullanan kişilerin deneyimleri hakkında bilgi edinmek ve toplu taşımada banka kartı veya kredi kartı kullanımına ilişkin görüşleri tespit edebilmek için araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmanın dikkati çeken sonuçlarından biri 'yetersiz bakiye' sesinin toplu taşıma kullananlarda yarattığı endişe. Araca bindikten sonra bakiyenin yetersiz olduğunu anlayan her 10 kişiden 6'sı tanımadıkları birinden kartını istemeyi rahatsız edici buluyor ve bunu yapmaya çekiniyor. Öyle ki, kullanıcıların büyük bir kısmı bu sinyali duymaktansa güneşin altında yürüyerek gitmeyi ya da sağanak yağmurda ıslanmayı tercih ediyor.

Her 4 kişiden biri toplu taşımayı günde en az 1 saat kullanıyor ve ortalama 2 kez araç değiştiriyor. Sonuçlara göre toplu taşıma kartına para yüklemenin bedeli 3,5 dakika. Yolcular kart dolum istasyonlarının azlığından, kartı doldururken aracı kaçırmaktan, dolum noktasında sıra beklemekten mutlu değiller ve daha kolay bir sistem istiyorlar.