Araştırma: Türkiye'de mesainin en az yarım saati sosyal medyada geçiyor

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Türkiye’de çalışanlar her gün mesailerinin en az yarım saatini sosyal medyada geçiriyor, ancak yüzde 70’i hafta sonları da iş telefonlarını cevaplıyor. İş arkadaşlıklarını iş dışında sürdürmeyi de seviyor.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde 5 bin 200 çalışan ile iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen “Çalışan Hayatı Araştırması”na göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i hafta sonları da çalan iş telefonlarını açıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 46. Bununla birlikte Türkiye’de çalışanlar posta kutularına hafta sonu düşen mailleri de kontrol ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre iş saatleri dışında çalışanların yüzde 87 si sorumluluk duygusu ile, yüzde 38 ise zorunluluk nedeniyle işle ilgileniyor.

Özellikle yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 44 bu mecburiyeti hissediyor. Yöneticilerinse yüzde 35’i kendilerini mecbur hissederken, yüzde 90’ı sorumlulukları gereği iş saatleri dışında da erişilebilir olmaya devam ediyor.

Türkiye’de çalışanların yüzde 54’ü mesai saatlerinde sosyal medya ve mesajlaşmaya günde 30 dakikadan fazla zaman ayırırken, dünyanın diğer ülkelerinde bu oran yüzde 26. İş saatlerinde arkadaşları ile mesajlaşanların oranı ise Türkiye’de yüzde 82’leri buluyor. Öte iş ve serbest zaman arasındaki çizgilerin ciddi oranda iç içe geçtiğini gösteriyor.

PageGroup Türkiye Ülke Müdürü Hugo Campo Avrupa ve Türkiye’deki iş kanunlarının çalışanları fazla uzun çalışma saatleri, stres ve tükenmişlik sendromu gibi olumsuz durumlardan korumayı amaçladığını belirtti.

Uzmanlar, iş hayatı ve serbest zamanı oluşturan anlar arasındaki belirsizleşen çizgilerin mutluluk durumuna doğrudan etkisi olduğunun altını çiziyor. Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne çalıştıkları şirket tarafından en az bir cihaz temin edildiğini belirtiyor.

Katılımcılara bu cihazları hangi amaçla kullandıkları sorulduğunda yüzde 50’den fazlası sadece profesyonel amaçla kullandıklarını söylüyor. Yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 66’sı şirket cihazlarını sadece profesyonel amaçla kullanırken, yönetici seviyesinde bu oran yüzde 58. Seviye fark etmeksizin, şirket cihazına sahip olmayanların yüzde 60’ı ise kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanmaktan çekinmediklerini ekliyor.

Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyor, yüzde 55’i işle ilgili olmayan konularda birbirlerine mesaj gönderiyor ya da telefonla arıyor, yüzde 57’si sosyalleşmek için iş dışında da buluşuyor, yüzde 32’si hafta sonu etkinliklerine birlikte katılıyor.

Ülkemizde çalışanların yüzde 27’si tatile iş arkadaşlarıyla çıkarken İtalya, İspanya’da bu oran sadece yüzde 11. Türkiye’de çalışanlar iş arkadaşlıklarını çoğunlukla mesai saatleri dışında da sürdürüyor. Çünkü çalışanların yüzde 91’i işyerindeki arkadaşlarıyla yakın ilişki kurulduğunda verimliliğin iyi anlamda etkilendiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 82’si yöneticilerle kurulan iyi ilişkilerin de aynı şekilde performansa olumlu etkisinden bahsediyor.

Araştırmaya göre çalışanların yalnızca yüzde 42’si yöneticileriyle ofis saatleri dışında iletişim kurduğunu söylüyor. Yine sadece yüzde 42’si yöneticileriyle işle ilgili olmayan konularda mesajlaştığını ya da telefonda konuştuklarını söylüyor.

Çalışanların yüzde 83’ü işyerinde arkadaş edindiğini söylüyor, yöneticileriyle arkadaş olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 37. Bu da yöneticilerle kurulan ilişkilerin hala mesafeli olduğunu gösteriyor.